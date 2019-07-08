伊朗毀諾 提高濃縮鈾純度

2019-07-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗政府七日宣布，將不遵守二○一五年與六大國（P5+1，聯合國安理會五大常任理事國與德國、歐盟）簽署核子協議的承諾，開始提煉純度超過規範上限三．六七％的濃縮鈾，以回應美國以外的協議簽署國漠視伊朗稍早要求在六十天內協助德黑蘭當局尋找規避美國制裁之道的要求，但也不排除在各國同意協助伊朗後，收回縮減核協議承諾的決定。

伊朗原子能組織（AEOI）表示，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）下令開始提煉純度超過核協議規範上限的濃縮鈾，將在解決最後技術問題後的「數小時內」執行。目前並不清楚伊朗將會提煉純度為何的濃縮鈾，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的外交政策顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）曾暗示，純度可能達到五％。專家指出，製造核彈需要至少一千五百公斤純度九十％的濃縮鈾，伊朗現有濃縮鈾庫存仍談不上核武等級。

川普嗆伊朗在「玩火」

英國、德國與歐盟外交首長都對伊朗前述宣示表示「極度憂慮」；美國總統川普則反嗆伊朗是在「玩火」；以色列總理納坦雅胡也說，伊朗此舉是「非常危險的一步」。

羅哈尼在六十天前的五月八日、即美國片面退出核協議一週年之際，宣布終止「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ，核協議正式名稱）的部分內容，並要求美國以外的歐洲簽署國在六十天內落實協助伊朗規避美國制裁的承諾，否則將加碼不遵守更多協議內容。為挽救協議，法、英、德已建立名為「支援貿易通匯工具」（INSTEX）的貿易機制，以迴避美國制裁，並與伊朗進行非美元貿易，六月二十八日開始運作。

不過，伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗石油銷售下滑是必須解決的主要議題之一，若無法解決，伊朗將進一步縮減核協議的承諾，也就是會在六十天後宣布第三波報復行動。但阿拉奇也說，伊朗不希望核協議瓦解，伊朗與歐洲簽署國正在安排於本月稍後舉行部長級會談。伊朗外交部長查瑞夫 （Mohammad Javad Zarif）同日推文表示，只要歐洲簽署國履行協助伊朗的義務，伊朗不遵守協議內容的決定「可以逆轉」。

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