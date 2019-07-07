熱浪襲北極圈 阿拉斯加最大城32℃

2019-07-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕熱浪近日席捲入夏的北半球各地，北美洲最西北端橫跨北極圈的美國阿拉斯加州亦難倖免，民眾常備毛帽與外套紛紛改為防曬霜和遮陽傘。沿海的該州最大城安克拉治，甚至在四日測得華氏九十度（攝氏卅二．二度）歷史新高氣溫，歷年這天平均華氏七十五度（攝氏廿三．八度）宜人天氣不再，原訂施放的國慶煙火宣告取消，以防「極端乾燥天氣狀況」引發野火的可能性。

美國國家氣象局（ＮＷＳ）四日透過推特指出，阿拉斯加南部有多地氣溫在四日創下歷史新高，並由當天下午五時泰德‧史蒂文斯安克拉治國際機場的攝氏卅二．二度拔得頭籌，該處先前最高紀錄為一九六九年六月十四日測到的華氏八十五度（攝氏廿九．四度）。氣象預報指出，隨著導致氣溫上升的高壓系統北上深入內陸，相信未來幾天有機會寫下更高溫紀錄。阿拉斯加內陸地區過去曾測得華氏一百度（攝氏卅七．七度）高溫。

事實上，阿拉斯加州上月每天的氣溫皆高於均溫；今年春天亦異常濕熱，同樣打破同期紀錄。氣候專家指出，北極圈暖化速度高於全球平均一倍，從一九○一至二○一六年，美國本土平均溫度上升了華氏一．八度（攝氏一度），而阿拉斯加上升華氏四．七度。與北冰洋相連的白令海海冰，也達到了一八五○年有紀錄以來的新低。

阿拉斯加近年已承受劇烈暖化的苦果，當地社區、野生動植物與全州經濟皆面臨浩劫，部分原因正是北冰洋暖化及海冰減少。夏天是部分海豹在冰上生育的季節，今年數量恐不如前。用來捕蟹的部分海冰平台消融，也不利漁民生計。覆蓋該州八十五％地表的永久凍土正解凍一事，更影響建築地基、野生生物棲地，以及摘採苔原漿果為生的北極生物。此外，該州多達三分之二地區無法以陸路到達，冰封的河流是冬天盛行的交通路線；如今冰層因氣溫提高而變薄，對通行車輛將構成莫大危機。

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