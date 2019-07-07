加州震不停 地震乾涸期已過

2019-07-07

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州南部五日晚間再度地牛翻身，地震規模七．一，深度僅十七公里，目前已知有人在地震中受傷，另有火災、房屋受損與牆壁倒塌等災情。這是加州廿年來首度發生規模七．一強震，地震專家研判，南加州四日發生的規模六．四、深度十．七公里淺層地震，是五日強震的前震，且五日強震的威力是四日的五倍。

根據美國地質調查所（USGS），五日強震發生在當地晚間八時十九分（台灣時間六日上午十一時十九分），震央在洛杉磯東北方二○二公里、死亡谷國家公園南緣的里奇雷斯特鎮（Ridgecrest）北北東方十七公里處；威力之大，北起加州舊金山與內華達州雷諾、南至加州聖地牙哥、東到亞利桑那州鳳凰城，都感受到搖晃。

但截至目前為止，五日強震的災情堪稱輕微，但更正確的災情評估，可能要到當地時間六日天亮後。加州州長紐森已請求聯邦政府協助，加州緊急應變辦公室指出，目前最大挑戰在於將物資送入災區。

南加州沙漠地區自四日地震後餘震不斷，但待五日發生規模七．一的強震後，四日地震已被視為前震而非主震，類似二○一六年日本九州熊本在三天內接連發生兩起地震後，前一起地震被視為前震而非主震。四、五兩日的地震，震央位置相去不遠，專家指出，都發生在聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）系統，但五日的地震應該不會引發該斷層的活動。加州上一次發生規模七．一地震是一九九九年十月十六日，但此前災情最慘重的地震是一九九四年規模六．七的北嶺地震，造成五十七人死亡與數十億美元災損。

加州理工大學地震學家瓊斯女士指出，當地一週內再發生芮氏規模七或七以上地震的機率將近十一％，至於發生規模七．一以上強震的機率，也有約八到九％。至於再發生規模五或五以上的地震，則幾近肯定。瓊斯還說，加州每十到廿年會發生規模七的地震，而加州上一次發生此等規模的大地震，是一九九九年赫克托礦場地震（Hector Mine quake），此後廿年進入不尋常的地震乾涸期；如今地牛頻翻身，可被視為重返正軌。

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