末代港督投書示警 中國準備毀約

2019-07-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港反送中抗爭震驚國際，更凸顯中、港矛盾，英國《金融時報》五日刊出末代香港總督彭定康的投書，他表示，根據中、英於一九八四年簽署的「中英聯合聲明」，直到二○四七年，英國都「絕對有權和中國討論香港正在發生什麼事」。對此，中國外交部駐港公署六日發表聲明，反批彭定康「反中亂港、其行可鄙、其心可誅」，質問他「是經過民主選舉產生的嗎？」，要求彭「停止欺世盜名的謊言和荒唐錯位的表演」。

中共黨媒《人民日報》海外版六日則刊登署名「華益聲」的「國際問題專家」文章，指中英聯合聲明中，並無任何條款允許英國對香港行使任何權利及插手香港事務，「提醒」有機會成為下任英首相的外交大臣韓特等英方人士，「停止干涉內政、挑戰底線」，「避免損害（中英關係）大局、破壞合作」。

英須履行對港義務 挺撤法

彭定康在「英國必須履行其對港人的義務」投書中指稱，英國歸還香港，係基於中國前領導人鄧小平的「一國兩制」方案，而鄧（願）與英方達成協議，原本很可能旨在加快兩岸統一。

彭定康稱，英國曾向港人保證，根據聯合聲明，在一九九七年後，將保證香港享有高度的自治權，並在法治下保有自由。在九七年前，聲明使英國負有責任，即使期間發生八九年的天安門事件，引發深深的焦慮，但英國仍將其在香港的作為，充分告知中國。故直到二○四七年，北京當局也應如此。

彭定康強調，中國如今否認聯合聲明在一九九七年後還有任何意義或效力，此一不履行法律責任的行為，即表示當中國想毀約和食言時，它就準備這麼做。世人應注意，若你無法在香港議題上信任中國，那它還有哪裡可信？

彭定康認為，一九九七年後的十幾年，香港的情況相當好，中國大體上並未干預。惟在中國國家主席習近平掌權後，中國已在香港加強掌控，修訂送中條例乃「最後一根稻草」。英國政府應據理支持港人要求香港政府完全撤回該條例的修正案。

中回批不自量力反中亂港

不過，前述華益聲以「某些人在香港問題上須擺正位置」為題的文章中批評，「英方官員動輒拿聲明說事，目的是為英方插手香港事務製造口實」，「不肯從昔日殖民者的幻象中醒來」。中國外交部駐港公署也加碼抨擊，指責彭定康頂著「末代港督的可悲頭銜」，「不自量力地反中亂港」，彭定康應該停止干涉、反躬自省，糾正錯誤。

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