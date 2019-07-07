港人今再上街 林鄭不再讓步

2019-07-07

至少一千五百名員警戒備

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府雖已暫緩修訂「逃犯條例」草案，但港 人要求正式撤回的聲浪並未停止。港府行政會議成員羅范椒芬六日接受香港電台「星期六問責」訪問，強調特首林鄭月娥已經妥協，不會再次讓步。與此同時，逾千名民眾七日將從尖沙咀遊行至中國「廣深港高速鐵路」的香港西九龍站，引起北京當局高度關切，港警將動員至少一千五百名員警戒備，嚴防衝突發生。

香港「南華早報」指出，羅范椒芬在節目中表示，林鄭已就修例一事致歉，且暫緩在效力上等同撤回，反問示威者︰「到底還想怎樣？」她認為，進一步逼迫政府是沒有意義的，眼光應該向前看、思考如何與年輕人良好溝通。至於是否有官員該為一連串風波問責下台，羅范椒芬指官員自願辭職未嘗不可，但鑑於目前形勢困難，很難找到替補人選，因此「短期內不太可能發生」。

羅范椒芬另指出，不應將近期「反送中」青年自殺的責任歸咎政府，並直言年輕人應以合法途徑表達意見。至於大學學生代表拒絕與林鄭閉門對話，她稱只要不淪為「公關秀」、不是要當面奚落，公開會面就行得通。

此外，港人七日下午三點半自主發起「九龍大遊行」，預計號召至少兩千人從尖沙咀梳士巴利花園，遊行至高鐵西九龍站外。發起人表示，遊行旨在向中國旅客宣傳港人理念，因中國資訊封鎖，媒體僅著重衝突，卻不報導事件來龍去脈。由於西九龍站內有中國管轄區，處理香港事務的北京官員憂心，屆時示威者可能與中國旅客發生衝突。

據悉，港警已禁止隊伍行經購物商場聚集、大量中客造訪的廣東道，並要求遊行人士抵達終點後立即離開，亦不得攜帶雨傘等可用以攻擊的物件。港府也擬定多項應變方案，一旦示威者包圍及封鎖所有出入口與緊急通道，不排除全面關站。

昨光復屯門公園運動 警民再衝突

另一方面，因不滿香港屯門公園近來遭「大媽」佔用，整日唱歌、跳舞，甚至出現疑似賣淫等行為，部分網民六日發起「光復屯門公園」運動，要求當局取締，號稱吸引萬人參加，警方指有一千八百人。遊行過程中，公園內有長者遭斥責為「淫蟲」，還有大媽被逼躲入公園廁所，最後由警察保護離開。晚間六點，示威者與一名以反佔中運動出名的男子爆發衝突，警方把該名被指控打人的男子帶上警車，離開時遭示威者包圍，大批警員在現場戒備，一度施放胡椒噴霧。晚間八點，約四百名示威者包圍屯門警署並佔據道路，遭警方錄影蒐證。該起事件也凸顯香港社會和來自中國的新移民的緊張關係。

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