歐執會主席新人選 德女防長籲防「中國威脅」

2019-07-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲理事會二日提名德國國防部長馮德雷恩（Ursula von der Leyen）擔任下屆歐盟執委會主席，使她有望成為首位接掌此一要職的女性。由於馮德雷恩曾警告來自中國的威脅遭到「忽視」，中國外交圈擔心，她上台後可能對北京採取更強硬立場。

梅克爾盟友 馮德雷恩個性鮮明

馮德雷恩為德國總理梅克爾的盟友，自二○○五年入閣以來，曾任多項要職。現年六十歲的她個性鮮明，曾嚴詞敦促美國總統川普珍視跨大西洋關係。她的提名獲得法國總統馬克宏及中歐四國集團波蘭、捷克、匈牙利與斯洛伐克支持，其人事案仍待歐洲議會投票通過。

馮德雷恩將中國的影響與俄羅斯對歐洲的威脅相提並論，強調對俄方針也必須適用於中國，中國威脅為許多歐盟政治人物所「忽視」。今年一月，馮德雷恩接受德媒《時代週報》（Die Zeit） 專訪時曾批評，中國「一派友好地籠絡我們，讓我們時常忽視它是如何堅定而機智地實現自己的目標」，「歐洲應該聯合起來面對中國」。

馮德雷恩指出，中國不願與他人分享利益，也不願讓自己的利益受限，做法是「不聲不響地一步步擴張自己的實力」；與美國在二次世界大戰後透過結盟和建立信任關係構築權力不同，中國的做法是「讓其他國家在經濟上產生依賴」。她還批評中國對異議人士的箝制，以及對社會的全方位監控，包括正在推行的社會信用體系。但馮德雷恩認為，「中國人不會長久接受這種狀況…對這種全面掌控，人們遲早會反抗」。

去年十月，馮德雷恩訪問中國期間，曾在中國國防大學發表演說，將批評性觀點包裹在外交辭令裡，委婉地觸及多個敏感議題。例如，她說海上航道必須保持自由暢通，不能成為權力博弈和領土爭奪的目標，暗指中國在南海的擴張作為，並強調「解決爭端必須根據法律，而不是看誰比較強大」。

此外，馮德雷恩還以德國歷史為鑑，提醒中國注意擴張性權力外交的後果，「這種權力訴求導致衝突」。據現場德國記者描述，台下觀眾在馮德雷恩演說結束後，報以客氣的掌聲，但原訂的回答提問環節被臨時取消。

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