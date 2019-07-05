細菌版木馬病毒 能殺癌細胞

2019-07-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國哥倫比亞大學工學院和醫學中心研究人員三日宣布，已運用基因工程技術，藉由基因重新編程的非病原菌菌株，殺死實驗鼠體內的癌細胞。這種細菌能「定殖」（colonize）實驗鼠體內的惡性腫瘤中的實性瘤（或稱實質固態瘤），並順利傳遞有效的免疫療法，就像從癌細胞內部來治療惡性腫瘤的一種「特洛伊木馬」。這項最新研究刊登在美國《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上。

這種創新方法，使實驗鼠的淋巴瘤完全消退，未來可能促成更精準的癌症療法，又沒有傳統藥物的副作用。癌症免疫療法係利用人體的免疫系統對抗癌症，惟至今僅對少數實性瘤有療效，而且全身性治療往往造成明顯副作用。因此設計出既能在實性瘤內引發有效的「抗腫瘤免疫反應」，卻又不會引發全身性毒性的療法，已是一大挑戰。

免疫細胞有時能自行辨識並消滅癌細胞。然而，腫瘤可能會利用一種被稱為CD47的基因，躲避免疫細胞。CD47通常會製造一種存在於紅血球表面的蛋白質，這種蛋白質會顯示一種「別吃我」的信號，會保護癌細胞免於被先天免疫細胞吃掉。癌細胞內的突變，可能導致CD47基因被打開，免疫系統雖會發現老化的紅血球，卻以為無害，使它們成長為惡性腫瘤。

儘管科學家近年來已持續研發抗體，使人體免疫細胞學習辨認並攻擊偽裝的癌細胞，但抗體分子太大而無法鑽入大腫瘤。此外，由於抗體必須注射至血流內，因此會造成全身性副作用。哥大免疫學者阿爾巴亞（Nicholas Arpaia）及合成生物學者丹尼諾（Tal Danino）想到，能否利用細菌從腫瘤內、而非腫瘤外，改變對抗癌細胞的免疫系統。

實驗鼠淋巴瘤消退 方法極具潛力

美國麻州綜合醫院免疫學者道根（Michael Dougan）等研究人員近來研發出被稱為奈米抗體（nanobody）的分子。該研究團隊將奈米抗體基因嵌入細菌內，使這些細菌變成奈米抗體工廠，接著將五百萬個這種細菌注入實驗鼠的腫瘤內，細菌內的奈米抗體附著在癌細胞上的CD47蛋白質，「拆穿」其「別吃我」的偽裝。

這些被編程的細菌在大量繁殖後會「集體自殺」，其碎片就從腫瘤中滲漏，這些碎片吸引了免疫細胞的注意，對被揭穿假面具的癌細胞進行攻擊。殘存的這種細菌則開始再次繁殖，待數量夠多時，就會重新展開前述的「攻擊模式」。

道根表示，儘管前述方法在實驗鼠身上成功，但並不保證就會對人類有效；不過，這種方法極具潛力，有朝一日將把可編程的細菌運用在治療上。

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