微生物+水電 憑「空」製造食物

2019-07-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕芬蘭公司「太陽能食品」（Solar Foods）研發出一種有如科幻電影般的生產技術，能將水、空氣和電力轉化成一種蛋白質食物，完全不需要農業及水產養殖，堪稱是世界上最環保的蛋白質，計畫兩年內製出五千萬份膳食在超市販售。

類似啤酒製程 產生蛋白質

英國「衛報」報導，太陽能食品研發出一種名為「 Solein 」的蛋白質粉末，外觀及口感如同小麥粉，質地可透過3D列印處理，生產過程有如啤酒釀造，原理是將活微生物放入液體，透過電力與水產生二氧化碳及氫氣泡沫，之後微生物會製造出蛋白質，經乾燥處理後製成粉末，可加入餐點及食品中作為原料，每公斤成本僅約五歐元（約一八○台幣）。

目前太陽能食品正與「歐洲太空總署」（ＥＰＡ）合作，製造太空人執行火星任務的食物，並透過「芬蘭科技研究院」（VTT Technical Research Centre of Finland ）及「拉彭蘭塔理工大學」（ＬＵＴ）的協助，預定今年底向歐盟申請「新穎食品認證」，二○二一年開始商業化生產。

太陽能食品執行長維尼卡（Pasi Vainikka）指出，該公司以碳中和方式，生產出全天然蛋白質來源，不會浪費水或土地，不需要農業或水產養殖，為數千年來的生產突破。他形容此為全球最環保的蛋白質，不會在未來二十年對農民構成挑戰。這種粉末可作為任何食材，製成肉類及麵包之類的纖維。

據統計，全球四分之三的蛋白質來源是十二種植物及五個動物物種，三分之一的碳足跡源自糧食生產，半數可居住土地作為農業之用。聯合國估計，在本世紀中葉前，全球糧食生產必須再增加五十至七十％。

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