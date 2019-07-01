年過半百常看海 可降抑鬱風險

2019-07-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》六月三十日報導，香港中文大學主導的最新公共衛生研究顯示，多接近大海有助於改善五十歲以上香港長者的健康情況、降低抑鬱風險；香港大學和香港理工大學共同發表的另一篇跨領域科學研究發現，香港夏季的酷熱高溫與香港精神障礙患者的死亡率有顯著相關，尤其又以失智症患者最容易因無法適應極端天氣而死亡。

香港中文大學、英國艾克斯特大學科學研究團隊刊登在公共衛生期刊《健康與地方》（Health and Place）的最新研究，訪問調查香港沙田區一處癌症篩檢中心內逾一千名病患的健康情況，發現經常前往海岸、沙灘等水域環境活動或在家中能眺望海洋的人，健康情況更為良好，罹患抑鬱症的風險也更低；受訪者約八十％年齡超過五十歲。

酷熱高溫與精障患者死亡率 顯著相關

另一篇香港大學、香港理工大學科研團隊刊登在跨領域科學期刊《環境科學與污染研究》（Environmental Science and Pollution Research）的最新研究，分析每年夏季發生在香港、二○○七年至一四年的逾十三萬死亡病例，發現酷熱高溫會增加精神障礙患者的死亡風險，尤其又以失智症患者的死亡風險較高；研究推測，這項結果可能與該類病患對極端天氣的適應能力較低有關。

該研究分析氣溫突破攝氏二十四．五度時的十三萬三千個死亡病例，包括兩萬六千七百三十六人死於心血管疾病、兩萬八千七百零三人死於呼吸道疾病、兩千六百五十三人死於精神障礙疾病（其中兩千六百二十三名為失智症患者，比率高達九十八．九％）。研究顯示「夏季的氣溫變化與心肺疾病死亡率無顯著相關，但與以失智症為主的精神障礙患者死亡率有顯著相關」。

研究建議，醫療照護機構應在夏季為精神障礙患者提供社區照護服務；政府應在夏季為長者提供空調的電費補貼。研究也指出，氣溫達三十三度以上可定義為「酷熱」天氣；受到氣候變遷影響，香港的天氣已愈來愈極端，「酷熱」天氣出現的頻率愈來愈高。

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