唇亡齒寒 反送中台北快閃

2019-07-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港一年一度的七一大遊行今將登場，主題為「撤回惡法，林鄭下台」。數十名黑衣人昨在台北車站快閃，高舉刊有「港台同行，唇亡齒寒」的報刊，沉默站立，聲援今日遊行，呼應「反送中」在世界各地遍地開花。

自從香港爆發「反送中」運動以來，聲援香港的聲音在全球各地遍地開花，而在七一香港主權移交前夕，在台港人昨於台北車站大廳舉辦一場快閃活動，約三、四十名在台港人與台灣民眾出席。出席群眾身穿黑衣，高舉刊有「港台同行，唇亡齒寒」的報刊與各式「反送中」標語，在車站大廳沉默站立數分鐘，亦有人揮舞寫有「香港獨立」的黑色大旗聲援。

黃姓號召人受訪表示，香港本來在七一這一天都會舉辦升旗活動，但港府提前關閉會展中心，取消升旗禮公眾觀禮，並在會展中心一帶封路，可見港府也預見示威行動。港人五大訴求包括完全撤回逃犯條例、追究暴警、不檢控並釋放示威者、撤銷六一二暴動定性、林鄭下台等，但港府至今沒有正面回應。

對於「反送中」是否熱度降低？黃姓號召人說，的確有些人因為無力感而絕望，或回歸日常生活，何況每天示威大家都會累，但他相信「香港人不會把這件事丟掉」，「因為這是最後一次，如果送中條例過了，就沒有可能再做任何事了」。

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