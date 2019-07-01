死諫第3起 反送中今含淚上街

2019-07-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港七月一日迎來主權移交中國廿二週年，在經歷六月數波「反送中」示威行動後，聽命於北京的林鄭月娥政府，仍拒絕回應港人訴求，包括撤回「惡法」、問責下台、停止檢控示威者、取消暴動定義及調查警察濫權施暴等。因此，由「民間人權陣線」（民陣）主辦的七一大遊行及立法會外集會，預料再次吸引大批港人上街；另有民眾號召包圍金紫荊廣場升旗典禮，警方預料將出動五千名警力維安。

臉書發文：七一我去不了…

不幸的是，繼一名廿一歲盧姓女大學生以自殺方式「反送中」後，香港媒體報導，六月卅日下午又有一名廿九歲鄔姓女子，從中環國際金融中心三樓墜下，送醫搶救後仍宣告不治。據報導，鄔女稍早曾在「臉書」發文表示：「香港，加油。我希望可以看到你們的勝利。七一我去不了，其實真的絕望透了。」據報是反送中以來，第三起死諫。

七一大遊行主題為「撤回惡法、林鄭下台」，其他訴求包括重啟政改、釋放政治犯、撤銷六一二包圍立法會暴動定義及徹查警方武力鎮壓，預計一日下午三時從維多利亞公園中央草坪出發，終點為金鐘政府總部。民陣召集人岑子杰表示，七一遊行的規模不會亞於前兩次「反送中」遊行。

岑子杰表示，遊行結束後，將前往立法會外集會，呼籲示威者保護自身安全。香港媒體報導，銅鑼灣許多商家都表示，七一當天將會店休，讓自己及員工參與遊行。即使是打算照常營業及上班的店家和職員，也紛紛準備開放場地及提供冰水、充電服務。

此外，被譽為「中國良心」的中國維權律師高智晟的妻子耿和，在流亡美國十年後，也專程赴港出席七一遊行。她激動表示，反送中是港人必須守住的底線，「因為在中共眼裡，港人不是政治犯、就是『尋釁滋事』或『煽動顛覆』」。支持民運的香港歌手何韻詩等人，也表明遊行「一個都不能少」。

值得注意的是，香港各界慶典委員會將在維園足球場，舉辦慶祝主權移交的音樂嘉年華活動。同時也有民眾號召一日發動「不舉行動」，阻撓港府在金紫荊廣場的升旗典禮。為避免衝突，警方將動員五千名警力封路、巡邏、架設崗哨和注水拒馬等措施，無准許證的駕駛及市民也禁止進入金紫荊廣場。

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