《中英對照讀新聞》Global semiconductor market to shrink 12% in 2019 全球半導體市場2019年預計萎縮12％

2019-07-01

◎劉宜庭

The global market for semiconductors will contract 12.1% to $412 billion this year, an industry group forecast, amid growing economic uncertainties from such factors as the U.S.-China trade war.

根據一項產業預測,由於美中貿易戰等發展中的經濟不確定因素,全球半導體市場規模今年將萎縮12.1%,降至4120億美元。

In its previous report last autumn, World Semiconductor Trade Statistics had predicted 2.6% growth for 2019.

「世界半導體貿易統計組織」在去年秋季發布的上一次報告中,曾預測市場在2019年將成長2.6%。

The 2019 downgrade was blamed on shifts in world affairs, including the trade war, Brexit and weak smartphone demand.

2019年的預測下調,被歸咎於包括貿易戰、英國脫歐、智慧型手機需求疲弱等世界情勢的變動。

Memory sales, which account for roughly 30% of the semiconductor market, are seen tumbling 30.6% to $109.5 billion in 2019. Large-lot prices of standard DRAMs are almost 30% lower than in October, and prices of NAND flash memory have fallen about 30% in half a year.

記憶體銷售約佔半導體市場的3成,其2019年的市場規模預估縮減30.6%,降至1095億美元。標準型動態隨機存取記憶體(DRAM)的批量價格,幾乎比2018年10月下跌近3成,NAND型快閃記憶體的價格半年來也下跌約3成。

The market "will bottom out in the second half of 2019," said Akira Minamikawa, a principal analyst at IHS Markit.

半導體市場「將在2019年下半年觸底,」(國際研調機構)IHS Markit首席分析師艾齊拉.米納米卡瓦表示。

新聞辭典

semiconductor:名詞,半導體。例句:Builders of semiconductor-manufacturing equipment are also affected.(半導體製造設備的承造廠也受到影響。)

forecast:名詞,預報;動詞,預測。例句:Shares in Britain’s IQE plunged as much as 40% On June 21st after the tech supplier warned its 2019 revenue would miss forecasts.(英國科技廠IQE在示警其2019年的營收恐不如預期後,6月21日股價暴跌40%。)

bottom out:慣用語,觸底、到達最低點。例句:Industry players will continue to assess the timing of the semiconductor market bottoming out.(業內人士將繼續評估半導體市場觸底的時機。)

