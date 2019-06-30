歐洲飆高溫 不吹冷氣觀念動搖

2019-06-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國的加爾省（Gard）廿八日飆出創該國史上新高的攝氏四十五．九度高溫，與美國加州死谷八月份的溫度不相上下，使法國成為歐洲這波熱浪以來第七個出現攝氏四十五度以上高溫的國家。持續升高的氣溫，正迫使歐洲人反對冷氣的傳統觀念為之動搖，重新思考空調設備的價值。

根據國際能源總署（IEA）截至一六年底的數據，在全球十六億台冷氣中，整個歐洲僅佔六％，不僅低於日本的九．二％，更遠低於美國的廿三％和中國的卅五．一％，但接連的酷暑已促使歐洲人設法因應現實。

華盛頓郵報報導，尤其在德國，由於打來說想安裝冷氣的電話爆多，柏林至少有一家提供冷氣裝機服務的業者暫不接聽電話。另一家在慕尼黑的業者也說，裝機工作應接不暇。

德國人等歐洲人原本對冷氣抱持懷疑態度，他們對美國人喜愛大吹冷氣感到不解，亦認為冷氣並非必需品，歐洲醫師至今仍對冷氣可能對人體造成的副作用莫衷一是。即使到現在，全歐家庭中，已裝冷氣的還不到五％；反觀全美家庭的冷氣普及率已達九十％。

在需求大增下，IEA估計，今後廿年內，歐洲家電經銷商的冷氣進貨量可望增加一倍。柏林一家空調公司的執行長特倫比奇指稱，去年四月，冷氣銷售就開始激增，甚至在年底的耶誕節期間都還有生意，他公司每天有多達五十個客戶等待裝機。

冷卻革命 風扇空調熱銷

另一方面，歐洲對冷氣的觀念轉變，亦反映出多數歐洲人已接受氣候變遷的事實。本月天氣預報熱浪逼近後，包括法國及奧地利在內，全歐的風扇和空調為之暢銷。華郵形容，這在歐洲可能接近於一場「冷卻革命」。

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