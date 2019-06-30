教宗籲中國勿脅迫地下天主教徒

2019-06-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕梵蒂岡在二十八日公布的「聖座關於中國神職人員民事登記的牧靈指導」中，呼籲中國政府停止脅迫那些拒絕簽署該宗教登記，以表明純粹效忠教宗立場的「非官方」天主教神職人員。路透指出，這項要求是教廷與北京去年九月簽署主教任命的爭議性協議以來，雙方關係出現的最新波折。

中國官方天主教管理組織「中國天主教主教團」與「中國天主教愛國會」（一團一會）去年通過推動天主教中國化五年工作規範，強調其目標是「以習近平（中國國家主席）宗教中國化思想為主導，提升教會內對中國化方向的認知與認同」，文件指出，基督徒的責任是「熱愛祖國，服從國家政權」，「自覺接受中國共產黨領導，擁護社會主義制度，維護憲法法律權威」，該規範也強調自立、自養、自傳教會原則的重要性。

去年九月梵中達成的歷史性協議雖使分裂逾半世紀的中國「官方教會」與服膺教廷的「非官方」地下教會開始修和，然而天主教中國化的既定政策使部分神職人員拒絕依法向當局辦理登記，以及署名接受自立、自養、自傳的官方原則。

教廷二十八日公布的牧靈指導秉持教宗方濟各的原則，也就是「良心自由必須受到尊重，任何人都不可被強迫做出違背自己意願的事」。牧靈指導要求該民事登記「應保證尊重所涉人員的良心及他們深刻的公教信念」，「聖座要求不要對『非官方』天主教團體施壓恐嚇性壓力，就像已經不幸發生的那樣」。

即使登記 也不應違背教義

對於決定進行民事登記的神職人員，該牧靈指導建議「在登記時應要求添加書面說明，表明以不違背天主教教義的原則來理解教會的自立、自養與自傳，換言之，就是政治上的自立、管理上的自養與牧靈上的自傳」，若無法做書面說明，至少在口頭上清楚表明，盡可能有一名證人在場。

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