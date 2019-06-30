港府設共軍碼頭禁區 議員率眾示威

2019-06-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府根據今年修訂的「軍事設施禁區令」，將位於香港「中西區」的一個碼頭，正式宣布為軍事禁區，並於廿九日零時生效，將專供中國人民解放軍部隊使用。此舉遭反對派批評為「割地送中」，數百名群眾廿八日晚間約十點半，在圍繞該碼頭的鐵絲網外聚集抗議，直到凌晨約一點多，示威者才完全散去。廿九日上午，朱凱迪等三名泛民派議員再次前往現場重申相關訴求。

該碼頭被稱為「中區軍用碼頭」，二○一三年大致竣工，水深足以讓大型飛彈驅逐艦停靠，乃「中西區海濱長廊」的中環段，長一五○公尺、寬廿公尺，面積○．三公頃，原本屬於市民的「休憩用地」。早在香港主權於一九九七年移交給中國前的九四年，中、英兩國政府就簽署秘密協議，由港府在中環興建一座軍用碼頭，供解放軍使用。過去就有泛民派人士表達反對，但並未成功。

廿八日晚間在立法會外舉行的「連結G20（廿國集團）民主香港集會」結束後，幾百名參加集會的群眾就轉往該碼頭外，不久有人剪破鐵絲網。到場關切的泛民主派「土地正義聯盟」立法會議員朱凱迪，率部分群眾湧入鐵絲網內的禁區示威，警方緊急調派逾百名鎮暴警力增援，示威者高喊口號，並與警察發生推擠。鐵絲網上可見群眾所寫的「今日海濱、明日香港」、「反送中、還我海濱」、「反對割地」等抗議標語。

泛民派原擬在立法會提出禁止「割濱」做為軍事碼頭的議案，但會議因反送中抗爭而數度停會，最近重開後，又有親北京當局的建制派議員故意提議休會，技術性阻擋立法會討論相關法令。

此外，港府曾聲稱，解放軍駐港部隊同意，當該碼頭不做軍事用途時，願將其開放做為中西區海濱長廊的一部分，讓市民使用，惟多年來從未有任何解放軍艦艇停泊，卻從未對外開放。

朱凱迪就表示，希望藉由這次的抗議行動，讓外界知道解放軍駐港部隊拿走了寸土寸金的香港兩千多公頃土地。這些從英軍手中接管的軍事用地共達十九處。

對此，泛民派政黨「香港本土」立法會議員毛孟靜表示，除了「逃犯條例」的強行修法，「割濱」無疑是另一個凸顯目前港府並非為港人利益服務的例證。她預料，此事將進一步激起民怨，促使更多的港人於七月一日走上街頭。但港府回應，本案早已經過社會多番討論，警告若非法進入禁區，可判處兩年監禁。

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