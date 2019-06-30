撤惡法、林鄭下台 香港七一大遊行

2019-06-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕發動本月九日一○三萬人、十六日近兩百萬人大遊行的香港民間人權陣線（民陣），再度發起於七月一日香港主權移交中國廿二週年紀念日當天進行大規模遊行，該遊行針對特首林鄭月娥，主題為「撤回惡法，林鄭下台」，並爭取獨立調查六月十二日警方鎮壓，以及停止檢控示威者。召集人岑子杰呼籲民眾踴躍站出來，「只要人多，我們甚至可以爭取到我們的目標，只要人多，才可保障示威人士不被秋後算帳」。

遺言反送中 女大生輕生

但在七一「反送中」大遊行前夕，港媒報導，一名廿一歲盧姓香港女大生廿九日跳樓身亡，她在輕生前以紅筆於廿四樓樓梯間牆壁寫道，「致香港人，雖然抗爭時間久了，但絕對不能忘記，我們一直以來的理念，一定要堅持下去」，「本人但願可以小命，成功換取兩百萬人的心願，請你們堅持下去」。

這名就讀香港教育大學二年級的女大生，是在廿九日下午三時許，於粉嶺嘉福村一棟大樓墜樓，她墜樓前寫下的字句還包括「強烈要求全面撤回條例、收回暴動論、釋放學生示威者，林鄭下台、嚴懲警方」。她輕生前還將「反送中遺言」上傳至社交媒體Instagram。據報導，死者年初與男友分手後，曾在精神科就診，她的死因有待進一步調查。

盧女之死立即令人聯想到本月十五日，卅五歲青年梁凌杰反送中死諫事件，當時他身穿黃色雨衣，站在金鐘道太古廣場一棟興建中的建物鷹架上，身旁的標語寫著「全面撤回送中，我們不是暴動、釋放學生傷者、林鄭下台」，五小時後，他從高處墜下身亡。他的死亡催生出翌日近「兩百萬＋一」人參與反送中大遊行，這個「一」便是梁凌杰。

盧女的輕生之舉也發生在一場反送中大遊行前夕。廿九日晚間，近百名香港民眾在盧女墜樓現場擺上鮮花，有些人潸然落淚，香港網友紛紛在民陣網站留言，「心痛！好好活下來集大氣，走爭取之路，香港人很重要，一個都不能少」、「千萬、千萬不要做傻事，生命最重要、留得生命在，民主一定來！」「香港年輕人是我們的驕傲，別再犧牲自己」。

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