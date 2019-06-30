川普邀會DMZ 金正恩似有意願

2019-06-30

〔駐日特派員林翠儀／大阪二十九日報導〕美國總統川普有意在訪韓期間前往南北韓非軍事區（DMZ），與北韓領導人金正恩見面，日本朝日新聞報導，北韓方面也展現出積極態度，如果金正恩成行，這將是兩人繼去年六月和今年二月之後的第三次會面。

川普預定G20大阪峰會結束後轉往南韓訪問，二十九日早上突然在推特發文向金正恩喊話，「金委員長若看到我的貼文，搞不好我們會在DMZ見個面、握握手也說不定」，傳達他想和金正恩見面的意願。

川普後來在和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德會談前又向媒體提到此事，表示他只是想試探一下金正恩想不想和他會面，早上突然想到如果他在那裡的話，或許可以見上兩分鐘。

北韓︰尚未收到美正式提議

川普的臨時起意很快獲得北韓正面回應，北韓外交次長崔善姬中午透過國營中央通訊社表示，雖然看到了這項非常有意思的提議，但朝方尚未收到美方正式提議。南韓韓聯社分析，崔善姬的談話顯示北韓希望美國做出正式提議，而不是透過推特或發言；若美國正式提議，北韓很可能接受。朝日新聞根據北韓消息人士說法報導指出，朝方正在就金正恩訪問DMZ的安排進行最後調整。

川普下午在大阪的記者會上又表示，他期盼能在DMZ向金正恩「很快打聲招呼」，但如果金正恩沒現身，外界也不該視此為壞兆頭，畢竟美國與北韓之間的情勢「非常困難」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法