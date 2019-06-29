東非2國拒中資 一帶一路非洲受挫

2019-06-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國國家主席習近平參加廿國集團（G20）峰會之際，東非國家坦尚尼亞宣布暫停中資支持的港口綜合建設項目。另外，肯亞法院也宣判停止中資支持的燃煤發電廠建設計畫。英國每日電訊報指出，這是對習近平「一帶一路」倡議非洲野心的重大打擊。

中資在坦國巴加莫約港口（Bagamoyo Port）的綜合建案價值一百億美元，被稱為「坦尚尼亞深圳」，完工後將成為東非最大港口。該建案是前總統基奎特（Jakaya Kikwete）於二○一三年與習近平簽署，但現任坦國總統馬古弗里（John Magufuli）未將此列為重點項目。

馬古弗里抨擊，中國提出的融資條件具「剝削性且讓人為難」，中國投資人設定「瘋狂的人才會接受的苛刻條件」。中方要求坦國給予卅三年保證及九十九年租約。一旦港口運營，坦國不能過問誰來投資，中方將土地當成己有，坦國卻需補償他們建港的鑽探施工。

此外，馬古弗里也批評，該中資項目已涉及貪腐，為建港搬遷提供的五千萬美元補償未給予當地受益人。坦國媒體報導，馬古弗里於七日表達迄今最強烈反對立場，使得該項目的執行希望變得黯淡，如今把球直接踢給中國，看中方是否會重新審視已訂下的條約。

除了坦國，肯亞法院近日也宣判，中資在該國拉穆島鎮附近的廿億美元燃煤發電廠建案須喊停，原因是環評未過。當地被聯合國教科文組織列為世界遺產，以蜿蜒小巷和迷人海岸線聞名。倡議人士指稱，該建案將使肯亞的溫室氣體排放增加七百％。

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