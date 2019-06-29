加艦航行東海 中國海空挑釁

2019-06-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕加拿大國防部廿七日表示，其海軍巡防艦「里賈納號」（HMCS Regina）和負責補給的貨櫃輪「阿斯特里克斯號」（MV Asterix）於廿四日約下午三點半行經東海的國際水域時，兩架中國人民解放軍「蘇愷30」（Su-30）戰機，以約一百英尺（約卅．五公尺）的高度低飛呼嘯而過，距離里賈納號的艦首僅約三百公尺。加國海軍一架直升機，也遭附近一艘前來偵測的漁船用雷射鎖定。智庫「加拿大全球事務研究所」（Global Affairs）研究員費雪（Matthew Fisher）指出，加國海軍過去從未遇過中國戰機如此具攻擊性、挑釁的舉動。

儘管未造成任何傷亡損害，但其時間點正值孟晚舟案與兩名加國國民在中國被捕，中、加緊張情勢升高之際。中共黨報《環球時報》廿七日似語帶嘲笑地在「微博」上寫道，加國兩艘船艦受到解放軍的「熱情歡迎」。

當前述加國兩艘船艦經過該海域時，幾艘中國驅逐艦、護衛艦、海警船與飛機如影隨形，還曾發現一艘中國「基洛級」（Kilo-class）潛艦。費雪指出，事發海域在上海以東外海。里賈納號艦長弗蘭契（Jake French）指稱，兩架俄羅斯製Su-30「未對該艦造成危險」，對一國空軍而言，「去查明在其後院執行任務的外國海軍乃正常（之舉）」，但「我方當然有密切關注」。

艦長弗蘭契形容，兩軍在這次「互動」中，「專業又友好」，而且由於加國海軍此次的行動鄰近中國，Su-30的飛掠舉動「既無害，亦未出乎意外，也不算過分挑釁」。

這兩艘加國船艦當時甫結束訪問越南金蘭灣的行程，經南海、台灣海峽、東海和黃海駛往東北亞，準備加入防止北韓以走私規避聯合國制裁的跨國行動。加國國防部聲明，從金蘭灣到東北亞最實際的航線，就是通過台海。中國國防部發言人任國強廿七日宣稱，加國有關船艦過航台海的情況都在該部掌控中。

費雪指出，在廿四日前，中國戰機就曾飛近里賈納號，雙方距離幾公里。除了加國，包括法國、日本與英國在內的幾個美國盟邦及夥伴，今年都已派過軍艦駛入南海或穿越台海。

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