接種HPV疫苗 10年內有望消除子宮頸癌

2019-06-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）二十六日公布最新研究指出，英國及加拿大科學家發現「強大證據」，顯示接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，能大幅降低年輕女性的子宮頸癌罹患率，預計富裕國家在未來十年內，有望顯著減少或甚至消除子宮頸癌。

以加拿大拉瓦爾大學（Laval University）為主的研究團隊，分析六十五份研究，涉及十四個富裕國家的六千萬民眾，調查HPV罹患率、生殖器疣（Genital warts，俗稱菜花）病例以及子宮頸癌前病變（CIN），並且比較八年期間HPV疫苗接種前後的實施成效。

研究發現，經五至八年的疫苗接種後，十三到十九歲少女的「HPV-16」和「HPV-18」（七十％子宮頸癌是這兩種病毒導致）感染率大降八十三％，生殖器疣感染率減少六十七％，子宮頸癌前病變降低五十一％。

另外，二十到二十四歲年輕女性的上述兩種HPV病毒感染率也減少六十六％，生殖器疣感染率下降五十四％，子宮頸癌前病變減少三十一％。與此同時，未接種疫苗的族群也隨之受益。十五至十九歲男性生殖器疣感染率減少近五十％，三十歲以上女性感染率也大幅下降。

研究共同作者、拉瓦爾大學學者布里森（Marc Brisson）指出，若能實現高接種率並加以維持，消除子宮頸癌（定義為每十萬人少於四例）將有可能。

世衛國際癌症研究機構（IARC）二月估計，二○一八年全球有五十七萬子宮頸癌確診新例，為女性第四大癌症。HPV疫苗自○七年上市以來，至少已為一百國採用，但全球每年仍有逾三十一萬女性死於子宮頸癌，多數來自沒有HPV疫苗接種的貧窮國家。

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