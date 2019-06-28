梅克爾不明顫抖 10天內兩度被拍到

2019-06-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕德國六十四歲總理梅克爾近日健康狀況疑似亮紅燈，二十七日又在公開場合抽搐不止，為十天來第二次。但她的發言人堅稱「總理身體很好」，「所有事皆照計畫進行。」

梅克爾先是在十八日迎接來訪的烏克蘭總統澤倫斯基時，她站在大太陽底下，竟全身不由自主持續抖動，雙拳多次互握又放下，神情明顯不安。但在稍後的記者會上，被問及「民眾需要擔心嗎？」她馬上微笑搖頭，聲稱「在那之後已至少喝了三杯水」，「現在狀態很好」，以熱浪來襲引起「脫水」，為自身狀況解套。

不過，當時氣溫攝氏二十八度，醫生不認為梅克爾的狀況乃脫水引起，反而傾向是感染、服藥後甲狀腺亢進等原因，因為口渴並不像飢餓會讓人發抖。

第二次發作則是二十七日在即將轉戰歐洲議會的德國司法部長巴爾利的歡送儀式上，當總統史坦麥爾發表演說時，站在他旁邊的梅克爾居然又顫抖，雙手互扣交疊，明顯試著抑制不聽使喚的身體；助理見狀趕緊遞杯水上去，卻遭她拒絕。但她的發言人仍堅稱「總理身體很好」，還預計參加新任司法部長就職典禮。

德國隱私相關法令對媒體的嚴格設限，讓二○○五年執政至今的梅克爾實際健康情形免於曝光。但她去年已公開表示，這屆總理任期二一年結束後，她將不再尋求總理或黨魁連任。

梅克爾行程滿檔，除廿八日出席大阪「廿國集團」峰會外，三十日還要參加布魯塞爾歐盟峰會。她飛往全球各地參加領袖會議時，身邊會有醫生及護理人員各一名陪同。

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