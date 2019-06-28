「聲」援反送中 台港音樂圈串聯創作《撐》

2019-06-28

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕由民間團體發起的「Ｇ20即將開始，呼籲各國領袖反送中」記者會昨在香港駐台北經貿文化辦事處前舉行。台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，G20高峰會即將舉辦，呼籲各國領袖「經濟論壇不應忽視人權議題」；民團同時也要求港府應成立調查委員會、調查警察暴力行為，並立即撤回「逃犯條例」（反送中）。

民團並向香港駐台北經貿文化辦事處高級新聞主任傅雪蓮遞交陳情書，傅雪蓮接下陳情書後表示，會向港府轉交陳情書。

華人民主書院曾建元說，送中條例一旦通過將能讓中國認為是重大的犯罪，自香港引渡到中國受審，不管是什麼國籍的人，都可能受到中國司法的審判；曾建元強調，雖然G20討論的是經濟議題，但在中國的規定下，經濟議題也是國安問題的一環。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎並說，愛國同心會幾日前到某位在台港生的學校抗議，並對在台港生惡意騷擾。在台港生逃犯條例關注組代表說，在台港生只是聲援家鄉的民主運動，訴求家鄉的民主自由，不應該受到這樣的打壓。

力挺香港「反送中」訴求，台灣、香港音樂圈也發起大串聯，共同創作撐香港歌曲《撐》，包含何韻詩、黃耀明、董事長樂團、滅火器樂團、巴奈等音樂人，跨海串連一起「撐香港」。

《撐》歌曲以國語、粵語歌唱穿插，希望用自由的台灣，《撐》香港的自由。歌曲預計本週推出，也聲援即將到來的香港七月一日遊行。

此曲由三金音樂製作人柯智豪統籌製作，並由台灣知名音樂作詞人武雄、香港音樂作詞人林夕共同填詞，董事長樂團主唱吳永吉作曲。《撐》歌曲從創作到後製，只有不到兩周的時間。製作人柯智豪表示，最初先由吳永吉老師作曲，武雄老師完成國語歌詞後，再交由林夕老師，依照旋律填粵語詞，「因為粵語必須要入韻，韻腳要在旋律裡面，歌曲才會好聽」。

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