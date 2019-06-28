97後新低 僅11％港人自認中國人

2019-06-28

53％自認是香港人

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國長期打壓香港民眾自由、權利，加上最近港府修訂逃犯條例，打算將犯罪嫌疑人送往中國受審，引發香港民情激憤，民調機構「香港大學民意研究計畫」廿七日公佈港人對中、港身分認同定期民調結果，顯示五十三％自認為是「香港人」，比率創一九九七年有調查紀錄以來新高，自認為「中國人」者的比率僅十一％，也創下九七後最低紀錄。

這份調查詢問受訪者自認「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」或「中國的香港人」，五十三％自認香港人，比半年前調查大增十三％，其他三選項比率依序為十一％、十二％和廿三％，其中自認中國人的比率，比上一次調查減少四％；換言之，七十六％自認是廣義的香港人，廿三％自認是廣義的中國人。

港大民研高級數據分析師戴捷輝指出，這項在兩次「反送中」遊行後進行的民調，結果清楚反映此事對港人身分認同和回歸情感上的衝擊；無論依照認同感、重要性或認同指數排名，「香港人」身分都維持第一，其重要性和認同指數，也是自二○○八年有紀錄以來最高；其次為「亞洲人」、「世界公民」，再來才是「中華民族一份子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」。

對於主權移交後正式成為中國國民感到自豪者的比率廿七％，較去年同期減少十一％，不感到自豪的比率提高十四％，達到七十一％，戴捷輝表示，這兩項數據也都分別創下九七年有調查紀錄以來新低、新高。

分析顯示，年紀越輕的港人，對於成為中國國民自豪感越低，對北京的對港政策評價也越負面：十八到廿九歲族群高達九成不自豪、七十一％負面平價北京對港政策，五十歲以上族群也有六成不自豪、四成對北京的香港政策負面評價。

七成青年不滿北京政策

這份調查在十七到廿日期間，進行隨機抽樣電話訪問，成功訪問一○一五名香港市民，百分比誤差範圍為正負四％。這是港大民研最後一次發布民調，該機構日後將轉型，成為香港民意研究所旗下的香港民意研究計畫。

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