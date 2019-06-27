中環碼頭也「送中」 解放軍29日可進駐

2019-06-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政府修訂「逃犯條例」，將犯罪嫌疑人送交中國受審的爭議尚未平息，另一起「割地送中」爭議再起。港府將中環海濱長廊核心地段土地劃為「軍事用途」，供中國人民解放軍駐港部隊使用，遭民間團體和泛民主派反對。廿六日立法會審議相關附屬法例，泛民主派議員提案廢除或延後生效，但建制派議員突然動議擱置原議程，並獲得主席批准，相關附屬法例因此將於廿九日自動生效。

立法會大會廿六日審議「二○一九年軍事設施禁區（修訂）令」等五項相關附屬法例，原排定口頭質詢後，討論朱凱迪、區諾軒等人提出延後或廢止軍用碼頭相關附屬法例提案，但「香港經濟民生聯盟」議員張華峰在口頭質詢結束後，突然動議「休會辯論」，改為討論逃犯條例修訂案風波後，如何修補社會關係。主席梁君彥以未來數日有逃犯條例相關集會，廿六日是「七一遊行」前最後一次大會，有迫切必要討論張之動議，予以批准並隨即休會。

香港「明報」等媒體報導，由於附屬法例採先訂立、後審議（negative vetting）方式立法，休會辯論獲准後，朱、區等人提案將來不及在立法會上討論，附屬法例將依照政府公告日期，於廿九日自動生效，正式撥予解放軍駐港部隊使用。

建制派提休會辯論突襲

中環解放軍碼頭用地長一五○公尺，面積三千平方公尺，隔著龍和道，正對解放軍駐港部隊大樓。此爭議源於中國和英國因應香港主權移交，於一九九四年簽署防衛用地協議，明訂港府於解放軍駐港部隊大樓和相關設施現址附近預留濱海土地，供日後興建軍事碼頭。港府確定軍用碼頭位置後，一四年將該地用途由原來的「休憩用地」改為「軍事用途」，碼頭工程也於一三年大致完成。

此事當年引發環保和泛民主派質疑，廿六日審議附屬條例，被視為能阻止「海濱送中」的最後期限，十餘名「保護海濱聯盟」成員上午在港府總部外示威，批評港府形同向解放軍「割地」，特首林鄭月娥「不但逃犯送中，地又送中」。朱凱迪指林鄭此舉是配合中共建政七十年，一旦相關條例通過，港人與警方的衝突將「進一步提升變成市民與解放軍的衝突」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法