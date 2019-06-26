美最高院判贏 FUCT服飾可註冊商標

2019-06-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最高法院二十四日裁決，有百年歷史的「蘭哈姆法」（Lanham Act）因禁止企業以被視為傷風敗俗或令人反感的字詞註冊商標，違反憲法第一修正案對言論自由的保障，因此判定加州街頭潮牌服飾FUCT（見圖，法新社）勝訴。FUCT是由藝術家布魯內提（Erik Brunetti）於一九九一年創立的品牌，他的律師索默表示，布魯內提對判決結果感到高興，FUCT預定半年內註冊商標。

在二○○五年至一五年之間，美國專利商標局基於蘭哈姆法，每年駁回一百五十件商標申請案。被駁回的品牌仍可使用相關字詞，然而無法獲得商標登記的好處，也因此難以取締仿冒品。川普政府捍衛該法，表示該法鼓勵老少咸宜的商標。

美國九名大法官二十四日以六票支持、三票反對，裁定蘭哈姆法侵犯「憲法第一修正案」以及「不利某些觀點」。大法官凱根（Elena Kagan）宣讀判決說，基於對言論自由的憲法保障，政府不能懲罰或歧視根據信念與觀點而做出的表達，蘭哈姆法禁止「傷風敗俗或令人反感的」商標就是「觀點歧視」，而且該法實在過於廣泛，「世界上有太多傷風敗俗與令人反感的觀點（甚至多過髒話），蘭哈姆法卻要一網打盡」。凱根建議，限縮於猥褻、性露骨與褻瀆的商標禁令或許較能被接受。

美國聯邦上訴巡迴法院兩年前判定布魯內提勝訴，二十四日最高法院的裁決讓他再下一城。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法