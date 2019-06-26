傳川普擬廢美日安保 日政府否認

2019-06-26

〔駐日特派員林翠儀／東京二十五日報導〕二十國集團（G20）領袖高峰會即將在本週於日本大阪召開，美國媒體二十五日卻再次傳出美國總統川普的爆炸性發言，包括有意退出美日安保條約和放棄守衛荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）兩事，都與日本有關，但東京方面反應鎮靜。日本學者解讀，這是川普慣有的交易手法，無需過度解讀。至於荷莫茲海峽的航行安全，日本防衛大臣岩屋毅今天也表示，目前並未考慮派遣自衛隊至該海域。

彭博引述三名知情人士報導，川普近日向親信表示，考慮退出美日安保條約，因為美日安保條約對美國不公平，條約規定日本遭到攻擊時美國必須馳援，但美國遭到攻擊時日本卻無支援義務。消息人士向彭博證實，川普的確有這項「個人談話」，但報導也指出，川普並未採取任何相關具體行動，官員也表示此舉不太可能會發生。

川普暗示將棄守荷莫茲海峽

對此，日本內閣官房長官菅義偉表示，已從白宮方面獲確認，指出「這與美國政府的立場不符」，報導內容「完全不存在」。

日本上智大學教授前嶋和弘也發表評論指出，川普在二○一六年參選總統時即說過類似的話，目的是為了向美日新一波貿易談判加強施壓。前嶋還指出，即使川普以三軍統帥身分下令修改美日安保條約，國會也可能不會批准。

前嶋說，川普一再強調日本必須增加駐日美軍的經費負擔，但日本目前實質負擔比例高達七十五％，比美國的其他同盟國還高。

另外，對於荷莫茲海峽的航行安全問題，川普推文暗示將放棄守衛荷莫茲海峽，並點名中國、日本和其他利用該海峽運輸的國家，應分擔責任。菅義偉對此表示，確保荷莫茲海峽航行安全，對日本能源安全保障具有攸關生死的重要性，日本將繼續與美國為首的相關各國合作，在外交上為緩和中東緊張形勢繼續努力。

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