美對伊新制裁 斷哈米尼國際金流

2019-06-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十四日簽署行政命令，對伊朗最高領袖哈米尼實施制裁，禁止哈米尼及其辦公室運用國際銀行體系從事任何金融交易；美財政部也將對八名伊朗軍方指揮官實施制裁，包括擊落美軍無人機的革命衛隊防空單位指揮官，本週稍後也將制裁伊朗外長查瑞夫。

擊落美無人機指揮官 也列黑名單

伊朗總統羅哈尼二十五日痛批白宮此舉是「智障」，伊朗外交部也譴責此舉「意味伊朗與川普極端政府間的外交之途永久關閉」。伊朗最高國家安全委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）則宣布，將自七月七日起進一步減少遵守伊朗核協議的承諾，一般預料伊朗有可能開始提升濃縮鈾濃度。

伊朗十七日已宣布，將在十天內（二十七日）突破伊朗核協議所訂定的低濃度（不超過三．六七％）濃縮鈾儲量三百公斤的限制。當時伊朗警告，若簽署協議的歐洲國家屆時無法提出更好條件來挽救協議，將被迫採取新行動，意味可能把濃縮鈾濃度進一步提升至二十％；而再下一階段，就是生產武器級濃縮鈾。

伊朗上週擊落一架美軍無人機，川普原欲展開空襲還擊，但在最後時刻叫停。此前，波斯灣發生連串油輪攻擊事件，美國指控伊朗所為，伊朗則強烈否認。美國媒體也報導，川普秘密下令對伊朗的飛彈防禦系統與情報網路展開網路攻擊，德黑蘭表示該攻擊沒有造成損害。雙方的對峙使區域緊張節節升高。

川普二十四日表示，新制裁「是對伊朗逐漸增加的挑釁行動強硬且符合比例回應」。制裁可能明天結束，或者「從現在起持續多年」，端視伊朗的回應。

川普二十五日更在推特批評伊朗今日發布的聲明「狂妄」、「侮辱」，美國有當今最強大的軍力，一旦伊朗發動攻擊必將招致美軍「壓倒性力量」反擊，而且在某些地方，「壓倒性」就是「消滅」。

美國去年以二○一五年簽訂的伊朗核協議並非永久性，且沒有涵蓋飛彈與區域行為等議題為由片面退出該協議，並恢復對伊朗的石油禁運制裁，重創伊朗經濟。美國指出，新制裁的目的就是逼伊朗回到談判桌。

川普的鷹派國安顧問波頓二十五日在耶路撒冷說，「總統敞開真實協商的大門，以促成完全、可驗證的消除伊朗核武計畫」。若伊朗濃縮鈾超出三百公斤上限會是嚴重錯誤，所有選項仍在檯面上。

羅哈尼發表電視演說指出，「你在呼籲協商的同時卻對伊朗外長實施制裁？這明顯是說謊」，「白宮的行為顯示它是智障，德黑蘭的戰略忍耐並不表示我們懼怕」，他也說，對哈米尼的制裁不會有實質影響，因為他在海外沒有資產。

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