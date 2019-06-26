反送中 港人募款買國際廣告

2019-06-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動方興未艾，為促使國際社會了解「逃犯條例」爭議，並支持釋放和平示威者等議題，港人廿五日在網路論壇「連登」發起群眾募資（眾籌），以搶在「二十國集團」（G20）大阪領袖峰會廿八日登場之際，在國際各大報章刊登頭版廣告。活動在一日內吸引逾兩萬兩千人響應，超額籌得五四八萬港幣（逾兩千兩百萬台幣）。

香港媒體報導，美國國務卿龐皮歐曾表示，總統川普將在G20峰會與中國國家主席習近平的「川習會」中，提及香港近期大規模反對「逃犯條例」事件。然而，中國外交部發言人張軍廿四日駁斥道，不會允許G20場合上討論香港問題，強調這屬於中國內政。因此，「連登」論壇網友廿五日發起眾籌抗衡，目標為三百萬港幣，活動開始不到一日即火速達陣。

根據眾籌網頁，廿七日英國的金融時報美國版及亞洲版頭版右下角欄位，已確定刊登公開信，並陸續接洽美國紐約時報、華爾街日報，日本朝日、讀賣、產經、奈良新聞等報社，以及法國二十分鐘報（20 Minutes）、英國衛報等。據悉，該封署名「香港公民，自由先鋒」的公開信中，直言白色恐怖已來到香港，重申港府須回應釋放和平示威者、獨立調查警方濫權施暴及撤回「逃犯條例」等訴求，呼籲國際社會伸出援手。

英促調查港警暴力執法

與此同時，路透指出，英國外交大臣韓特廿五日在國會下院回應香港局勢，促請港府就十二日的警民暴力衝突展開獨立、健全的調查，並表明調查結果將影響英國未來向香港警方出口裝備，「除非有關人權及基本自由的疑慮得到充分解決，否則我們不會再向香港發出用於控制群眾的裝備的出口許可」。

主張香港獨立而遭港府取締的前香港民族黨召集人陳浩天、學生獨立聯盟召集人陳家駒及學生動源召集人鍾翰林等逾二十人，將組團在G20舉行期間赴大阪，參與由自由印太聯盟（FIPA）主辦的示威活動。

此外，泛民主派組織「民間人權陣線」也將在廿六日、即各國領袖齊聚大阪前一日，在中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong」集會，屆時將以不同語言宣讀有關「反送中」爭議的宣言。

另一方面，香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒廿四日投書華盛頓郵報，指香港的自由、民主權利、國際地位已岌岌可危，各國政府應利用G20契機談論香港問題，強調只有尊重香港自治權才符合中國利益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法