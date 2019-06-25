臉書幣摩拳擦掌 中國會開放？拒絕？

2019-06-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕社群媒體巨擘「臉書」日前宣布，將在明年推出新的全球性加密貨幣「Libra」（下稱臉書幣）。香港《南華早報》引述分析家報導，由於臉書幣對全球貨幣、支付和金融體系的衝擊，可能比傳統貨幣更大，這項計畫可能開啟一場新型態的「通貨競爭」；在中國欲自推的主權數位貨幣迄今幾無進展下，臉書幣乃北京當局的一項難題，到底是拒絕還是接受它？

由於北京當局取締比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，視這類貨幣為對中國金融穩定的威脅，且試圖發展自己的「主權」數位貨幣，因此臉書幣的計畫可能迫使北京當局重新評估其策略。臉書幣迫使北京當局重新思考的主因，在於它將釘住「一籃子（可兌換的）貨幣」（指一種匯率制度，籃子裡可能有美元、歐元等強勢貨幣，並賦予這些貨幣一定權重），因此可作為一種穩定的網路（虛擬）貨幣。

恐影響資金外流控制

臉書幣未來成為全球性貨幣的潛力，可能為中國以人民幣作為一種經濟及政策工具的做法，帶來不確定性；臉書幣旨在使支付行為更簡單方便，可能也會影響北京當局極力限制資金流出的成效。中國區塊鏈公司「天德科技」首席科學家蔡維德指出，臉書幣不會撼動流通貨幣的地位，而是相輔相成。儘管臉書無法在中國營運，但臉書幣涉及歐美各國的中央政府，因此臉書幣已成為一場國家級的公共論辯。

儘管中國央行「中國人民銀行」（簡稱人行）尚未對臉書幣計畫公開發表評論，但中國國內對此一新加密貨幣的論辯正在升溫。中國團購網站「美團點評」共同創辦人王興稱讚，臉書幣是「天才」的設計，並預料它將逐漸取代「弱國」的主權貨幣。中外合資的「中國國際金融股份公司」也公布報告指稱，臉書幣可能挑戰現行的全球支付系統。不過，臉書與Instagram、WhatsApp等社群媒體，都在中國被禁。

人行自二○一四年以來，持續進行創造主權數位貨幣的研究，但美國聯邦準備理事會（Fed）、「歐洲央行」和英國央行「英格蘭銀行」卻已改變主意，不再計畫推出數位貨幣。

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