捷克大遊行 逼貪總理下台

2019-06-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕捷克首都布拉格二十三日爆發自捷克斯洛伐克一九八九年造成共產政權垮台的「絲絨革命」之後，近三十年來最大規模的民間示威，二十五萬民眾湧入萊特納公園，要求涉嫌詐騙歐盟補助款、被稱為「捷克川普」的總理巴比斯（Andrej Babis）下台。在野黨已對巴比斯發動倒閣，捷克眾議院預定二十六日舉行不信任投票。

布拉格萊特納公園是當年「絲絨革命」的重要集會地。數十萬民眾二十三日在萊特納公園高舉「辭職」標語，高呼「巴比斯下台」口號。許多示威者專程從捷克北部、中部各地，自發性地前往布拉格參與示威。發起示威的非政府組織「百萬民主時刻」表示，空拍照片顯示，示威人數約二十五萬；電信公司「T-Mobile」以通訊流量估計，示威現場超過二十五萬八千人，但布拉格警方拒絕透露示威人數資訊。

涉騙取歐盟中小企補助款

六十四歲的巴比斯在十年前涉嫌隱匿資產，並透過名下公司騙取歐盟對中小企業的補助款，涉弊金額達兩百萬歐元（約七一八二萬台幣）。歐盟執委會已認定巴比斯涉及「利益衝突」，裁定他應歸還補助金。捷克警方今年四月就詐領歐盟補助、在布拉格近郊興建飯店與會議中心一案，建議起訴巴比斯，巴比斯旋即撤換司法部長，被輿論質疑妨害司法公正。

巴比斯的親信班奈索娃（Marie Benesova）四月就任司法部長後，捷克民間展開一系列針對巴比斯和班奈索娃的示威集會。最近一次（本月初）集會，有逾十萬人湧入布拉格溫塞斯拉斯廣場參與示威。發起示威的百萬民主時刻預告，將於十一月十六日（絲絨革命三十週年紀念日的前一天）發動大型示威。

但巴比斯堅稱，他「絕對沒有」干預司法獨立，重申絕不下台。根據富比世（Forbes）雜誌排行榜，巴比斯為捷克第二大富豪。巴比斯因富豪身分、民粹主張，又被稱為「捷克川普」。他領導的民粹政黨「不滿公民行動」（ANO）雖頗具爭議，但目前仍是捷克國內支持度最高的政黨，巴比斯可望挺過不信任投票。

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