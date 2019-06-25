沒收選舉重來 土總統二度被打臉

2019-06-25

動搖艾多根執政基礎

〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其第一大城伊斯坦堡廿三日舉行市長重選，反對黨「共和人民黨」（CHP）候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），以逾五成四的高得票率，再次擊敗代表執政黨「正義發展黨」（AKP）出征的前總理尤迪倫（Binali Yildirim），而且雙方差距比三月選舉時更懸殊，讓以舞弊為由強推重選的強人總統艾多根，被更強勢的民意狠狠打臉，也使艾多根的執政基礎開始動搖。

土國國營「安納杜魯新聞社」報導，四十九歲的伊瑪莫魯以逾五十四％得票率，擊敗尤迪倫的四十五％，差距比三月選舉時的四十八．八％比四十八．五五％更大，伊瑪莫魯從僅贏一萬多票，暴增至大勝尤迪倫逾七十七萬票。尤迪倫已承認敗選，並強調此次選舉彰顯土國民主運作完善。總統艾多根也已祝賀伊瑪莫魯勝選。

數萬民眾在伊瑪莫魯勝選後湧上街頭，大肆慶祝伊斯坦堡終於脫離正義發展黨廿五年治理。伊瑪莫魯也感謝一千六百萬市民「重振我們對民主和公義的信心」，並強調勝利非屬個人、團體或政黨，而是「伊斯坦堡贏了」；他已迫不及待要日以繼夜地服務市民，執政將力求透明、杜絕密室協商。此外，他也向艾多根喊話，期盼近期內登門拜訪，共商議題、諮詢意見並展開合作。

伊瑪莫魯在三月大選中爆冷擊敗尤迪倫後，艾多根政府堅稱選舉過程涉及舞弊，導致最高選舉委員會上月裁定重選，被反對黨及西方盟國痛批威脅民主。不料，選民透過選票表達對艾多根的不滿，讓出身自伊斯坦堡且曾任市長，聲稱「得伊斯坦堡者得土耳其」的艾多根，遭逢政治生涯最難堪的挫敗。反對陣營甚至認為，此次落敗象徵十六年來大權在握的艾多根，權力已開始動搖。

經濟倒退 漸失民心

紐約時報引述分析家指出，艾多根原本代表基層庶民，但近年來土國經濟倒退、建設趨緩，失業率和通膨率上揚，已漸失民心，反而毫無包袱的伊瑪莫魯成為「新一代艾多根」。一般認為，此次落敗可能促使艾多根面臨黨內挑戰，例如不支持重選的前總理達夫托葛魯、曾任總理和總統的莒內（Abdullah Gul）等人；安卡拉當局可能進行內閣改組，包括重新調整外交政策；原定二○二三年舉行的全國大選，也不排除提前登場。

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