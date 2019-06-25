聽不到海闊天空 中國再下架悲慘世界

2019-06-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國大文豪雨果小說《悲慘世界》（Les Misérables）改編為音樂劇的知名歌曲《你有聽見人民的聲音嗎？》（Do You Hear the People Sing?）被視為反對極權統治的革命代表作，也是此次香港「反送中」行動中，傳唱主題曲之一，但據信已遭中國音樂下載平台封殺。

中國音樂下載平台封殺

香港媒體報導，中國騰訊「ＱＱ音樂」的下載清單上，已搜尋不到這首歌，從中國大陸境內登入，也沒有結果。該歌曲也被改編為粵語版《問誰未發聲》，自二○一四年開始流傳，是香港「雨傘革命」、「七一大遊行」及「學界大罷課」等社運的主題曲。

除了香港，台灣也將這首歌改編成台語、漢語及客語多種版本，其中以台語版《你敢有聽著咱的歌》最為人知，曾在大埔事件、洪仲丘事件及太陽花學運中被群眾齊唱。現年九十三歲的該歌曲作詞人克雷茨默（Herbert Kretzmer）近日表示，他看到兩百萬港人遊行時傳唱他寫的歌曲，十分欽佩港人挺身反抗中國的勇氣。

已多首社運歌曲被移除

迄今，中國音樂平台已移除多首香港社運歌曲，包括台灣歌手羅大佑的《皇后大道東》及《東方之珠》、香港搖滾樂團Beyond的《海闊天空》、《光輝歲月》及《抗戰廿年》 ，連香港歌神張學友的《人間道》及基督教歌曲《唱哈利路亞讚美主》（Hallelujah to the Lord）也被禁。

另一方面，港人也紛紛以詼諧創意的方式，表達對港府的不滿。例如，香港警方在反送中抗爭期間，曾以「記你老母」喝罵記者，網友及抗議團體便製圖寫上「暫你老母」，痛批港府暫緩審議「送中條例」，甚至有「林鄭（香港特首林鄭月娥）不是我老母」標語。

港警也曾被捕捉到對抗爭者叫罵「出黎啦！屌你老母！自由閪！」致使「自由閪」一詞成為網路潮語。「閪」是粵語髒話，意味女性生殖器，許多民眾將「自由閪」印在Ｔ恤上，或製成標語及網路趣圖，意謂拒絕遭受壓迫。

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