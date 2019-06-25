北京圍堵反送中「G20禁談香港」

2019-06-25

連串活動吸引國際關注

〔編譯魏國金／綜合報導〕二十國集團（G20）大阪領袖高峰會將於二十八日登場。香港「反送中」陣營近日陸續發起組團前往大阪抗議、「香港人！G20峰會前再集結！」以及前往各國駐港領事館進行「馬拉松式」請願等一連串活動，以期在峰會期間吸引國際關注允許將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」爭議。中國外交部部長助理張軍二十四日強硬聲稱，峰會期間中國將不允許討論香港議題。

在本月九日和十六日接連有逾百萬港人走上街頭反送中後，美國國務卿龐皮歐指出，他確定美國總統川普與中國國家主席習近平在G20峰會會面時，將論及香港議題。對此，張軍堅稱，「可以肯定的是，G20不會討論香港問題，我們也不會允許G20討論香港問題。」在面對若川普堅持談論香港議題時，中方會如何回應的提問時，張軍聲稱，「無論在任何場合，用任何形式，我們都不允許任何國家、任何個體干涉中國內政」。

對此，兩度發動百萬人反送中遊行的香港民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰斥為「荒謬」，「這就像一個有嚴重暴力傾向的人毆打他的家人，然後叫鄰居別管他的家務事，這合理嗎？」民陣將在二十六日，亦即各國領袖齊聚大阪前一天舉行「G20 Free Hong Kong集會」。民陣透過「臉書」宣告：「我們希望在國際大事G20峰會之前，再度與香港人集結，在國際壓力上，再給予（特首）林鄭月娥重重一擊！」

香港民族黨召集人陳浩天廿三日呼籲民眾與他一起組團到大阪，向習近平抗議。他說，他是應自由印太聯盟（FIPA）之邀參與遊行，「參加活動的不僅有香港人，還有日本政界、維吾爾人、蒙古人、台灣人等，連同受中國威脅與逼害的國家與民族，一齊向中國示威」。

白宮請願 連署破十萬人

香港民眾十八日在白宮請願網站「我們人民」（We the People）提出「川普總統：請從共黨中國的佔領中解放香港」請願案，一天內連署人數衝破十萬人。另有網友發起「六二六領事館請願行動」，呼籲民眾在G20前夕，共赴美國、英國、日本等各國領事館遞信陳情，要求各國正視香港民主自由迭遭侵蝕，藉G20峰會向中國施壓。

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