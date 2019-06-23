英相人選強森與女友惡吵 鄰居報警

2019-06-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國媒體廿二日報導，進入英國保守黨黨魁／英國首相最後決選名單的前外相強森，廿一日凌晨與女友在位於南倫敦的住處發生激烈爭吵，吵到鄰居受不了報警處理。目前並不清楚兩人吵架原因，也不確定此事是否會影響強森的選情。

衛報指出，鄰居聽到強森與女友凱瑞‧西蒙斯（Carrie Symonds）同居的公寓傳來激烈爭吵聲，曾上前敲門確認他們是否安好，卻無人應門，最後聽到撞擊聲與尖叫聲後，再也沒有任何聲音。鄰居在敲門三次都無人回應後決定報警。托兒所老師法蒂瑪說，吵架聲音大到她關電視以聽清楚發生什麼事；她聽到女人呼喊尖叫，感覺很憤怒，另有個男人一直叫女的冷靜；整個過程大約持續十分鐘。另有鄰居表示，聽到強森女友高喊「別碰我」、「滾出我的公寓」。

倫敦警方表示，他們在當地時間廿一日凌晨零時廿四分接獲報案，到場後確認所有人都平安無事，並無任何犯行或值得擔憂之事。五十五歲的強森，去年九月和據稱約卅一歲的前保守黨公關凱瑞傳出婚外情，導致強森與第二任妻子離婚，此後就住在女方公寓。

歷經五輪投票，曾任倫敦市長與外相的強森，廿日才在競爭者達十多人的保守黨黨魁選舉中脫穎而出，確定與現任外相韓特捉對廝殺，爭取成為黨魁與首相。

強森廿二日在伯明罕造勢發表競選演說，但當天至少六家英國報紙頭版，全被他與女友吵架的八卦新聞佔據。強森被問到此事，僅回應「人們不想聽到這種事情」。

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