福斯主播苦勸 川普收回空襲伊朗命令

2019-06-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿一日自曝在最後一刻收回成命，不對伊朗擊落美軍一架「全球之鷹」無人偵察機展開報復攻擊。對此，紐約時報等媒體指出，美伊近來對立態勢加劇，華府鷹派官員紛紛主戰，但福斯電視台當家主播卡爾森（Tucker Carlson）的意見—與伊朗開戰將是「代價高昂的錯誤」，促使川普做出避免戰爭的決定。

紐時指出，廿日上午七時、即美軍無人機遇襲的數小時後，白宮國安顧問波頓、國務卿龐皮歐、美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德、即將接任代理國防部長的艾斯培（Mark Esper）等人在白宮開會，隨後在近午時夥同其他國安官員向川普報告，且一致認同回擊伊朗。川普當時另向參議員葛蘭姆諮詢，也獲對方建議採取軍事回應；川普下午向國會領袖簡報時，也讓部分人以為，反擊行動已勢在必行。

避免造成150人死亡

然而，在獲知攻擊行動恐致當地一五○人死亡後，川普突然撤回命令。美國前陸軍副參謀長、退役上將基恩（Jack Keane）指出，川普獲知的其他情報顯示，伊朗擊落美軍無人機確實是「失誤」，且伊朗革命衛隊與德黑蘭當局高層，也對做出此決定的戰術指揮官非常失望且憤怒。他指出，此事讓川普更深刻地意識到，美方的軍事行動恐致局勢惡化。

儘管如此，基恩仍認為，川普的主要考量仍是無人機被毀與造成無辜傷亡兩者之間的不對等。事實上，這也是福斯主播卡爾森等人，對於美方軍事介入外國所提出的質疑。報導指出，卡爾森近幾週除了私下說服川普避免美伊開戰，認為不符合任何一方的利益外，也常在其節目上砲轟華府鷹派官員，包括直言「波頓只想跟伊朗打仗」，以及指責龐皮歐控訴伊朗攻擊油輪，其實是「過度自信」等。

知情人士透露，川普認為卡爾森是電視產業中最聰明的人之一，上任後更已廿度在「推特」轉發卡爾森的節目。據悉，川普廿日晚間決定取消攻擊伊朗後，隨即打開電視觀賞八點開播的「塔克‧卡爾森今夜秀」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法