美譴中國迫害宗教 自稱唯一神

2019-06-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國務院廿一日公布二○一八年國際宗教自由年度報告，國務卿龐皮歐於記者會上譴責中國「嚴重迫害」宗教信仰，他以新疆維吾爾人的慘況為例表示，「中共自建政以來，展現出對所有宗教信仰的極度敵意」，「中共要求只有它能稱為『神』」。美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克也直陳：「中國已向信仰宣戰。」

特別專章紀錄新疆遭迫害

華盛頓郵報報導，中國與伊朗等十個國家被列入宗教自由特別關切名單，意即這些國家恐面臨制裁。報導指出，中國與伊朗專章的篇幅，較被布朗巴克描述為宗教自由「糟糕透頂」的北韓及緬甸長許多。

龐皮歐表示，今年的報告有別於以往，在中國專章中以獨立的一節，記錄新疆「驚人的宗教自由迫害程度」。過去專節說明的地區為西藏、香港與澳門。他說，「我有機會會見一些維吾爾人，然而遺憾的是，大部分中國維吾爾人沒有機會說出他們的故事」，他痛批，儘管國際社會撻伐，中國對待維吾爾人的方式卻毫無改善。

龐皮歐三月間曾會見四名維人，討論新疆的人權狀況。該報告指出，「自二○一七年四月，中國政府將至少八十萬至可能逾兩百萬名維吾爾、哈薩克與其他穆斯林族群，拘禁在新疆專門建造或改建的拘留設施內」，北京當局「迫使他們被消失、受折磨、身體虐待以及未審長期監禁，只因他們的宗教與種族」。

該報告也說，中國當局維持「廣泛且侵入式的安全與監控措施」，部分在於取得「有關個人的宗教虔誠與實踐的資料」。布朗巴克表示，「我們看到中國政府對中國所有地區、幾乎所有信仰的信徒施加有增無減的逼迫」，「我們認為，對美國而言，再也沒有比現在更重要的時刻來促進宗教自由」。

該報告也強調，北京對基督教的打壓，包括大規模關閉家庭教會，以及禁止網路銷售聖經。一些佛教、道教寺廟與勝地，也被關閉或封鎖。報告指控中國當局一再騷擾與恫嚇宗教領袖，勸阻他們不要與美國官員談話。

美國務院公布國際宗教自由年度報告 ，譴責中國迫害宗教自由。（取自宗教自由報告）

國務卿龐皮歐於記者會上譴責中國「嚴重迫害」宗教信仰。（法新社）

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