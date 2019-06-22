菲前外長批習 入境香港遭拒

2019-06-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）二十一日飛抵香港被拒絕入境，隨後被遣送回國。對此，港方未告知任何理由，但其政治原因不言而喻。此前，羅薩里奧曾批評北京對南海的主權聲索，指控中國國家主席習近平犯下「危害人類罪」，日前還就中菲漁船碰撞事故指北京「不能相信」。

羅薩里奧於早上七時四十分搭乘國泰航空抵港，預定參加商務會議，但入境即遭官員阻擋，之後被帶到入境休息室拘留。羅薩里奧告訴媒體，他被扣留近三個半小時，期間曾告知官員他持有菲國外交護照，受《維也納外交關係公約》保障，官員無權將他拘留，港方顯然違反公約。

期間，香港官員未告知羅薩里奧被拒入境具體原因，僅稱這是「未具體說明個案」，在他被遣送回國後，香港入境事務處仍未做回應，按例該單位不對個案置評。中國外交部發言人陸慷則強調，北京中央和香港特區依法處理出入境事務，允許入境與否完全是中國主權。

此前，羅薩里奧與北京曾有多次磨擦。他於二○一三年任職菲國外長期間，曾就中菲南海黃岩島主權爭端，入稟荷蘭海牙常設仲裁法庭，一六年仲裁結果判定菲方勝訴，否決北京對南海「九段線」的主權聲索。

今年三月，羅薩里奧曾與菲國前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio Morales），向國際刑事法院控告習近平推動「掌控南洋的有系統計畫」，犯下「危害人類罪」。今年五月，莫拉萊斯也曾一度入境香港遭拒，在被拘留數小時後決定返菲。

羅薩里奧今次入港被拒的時機，正值中菲再陷海上糾紛之際。本月九日，中國船隻曾在南海禮樂灘附近與菲國漁船碰撞，導致菲方船隻沉沒。菲國指控肇事船隻未救援菲國船員，要求中方道歉及賠償，並且拒絕與中方聯合調查。羅薩里奧十九日斥責北京的言行從來都「不能相信。」

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