人口走私 美點名中國最差勁

2019-06-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務院廿日公布年度人口走私報告，中國連續第三年被列入第三層級，即中國政府在解決人口走私販賣上表現最差，沙烏地阿拉伯與古巴則是在今年被降至第三層級，與北韓等國並列；台灣名列第一層級，在打擊人口走私上的表現居全球華人社會之冠。

這份報告是由國務卿龐皮歐與擔任總統顧問的川普長女伊凡卡共同宣布，龐皮歐稱人口販賣為「人性污點」與「世上最令人髮指的罪行之一」，並稱全球各地有兩千五百萬名成人與兒童淪為奴役與性交易人口走私的受害者。

該報告依循往例將全球一百多個國家與地區分為第一、第二、第二觀察名單與第三總共四個層級。今年的第三層級、即打擊人口走私成效最差的國家共有廿一國，包括自二○一七年起連續第三年被列入第三層級的中國。龐皮歐說，中國在拘留營內關押超過一百萬名穆斯林少數民族，強迫這些人勞動與生產；共和黨眾議員史密斯則指出，報告中提及中國政府仍透過強制墮胎與絕育來控制人口，重男輕女觀念導致男女人口比例失衡，催生外籍新娘與賣淫需求。

第三層級國家還包括俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉與敘利亞等美國敵對國家，古巴與沙烏地阿拉伯則被從去年的第二層級觀察名單降為第三層級國家。龐皮歐發言時曾提及古巴，但卻未點名與川普政府關係密切的沙國。除了第三層級的中國，在全球其他華人國家與地區中，名列第一層級的台灣在打擊人口走私上的表現最佳，香港、澳門與新加坡名列第二層級，馬來西亞則是第二層級觀察名單。

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