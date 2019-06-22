中國迫害維族 美制裁準備就緒

2019-06-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對中國近年在新疆維吾爾自治區拘禁上百萬穆斯林的惡行，全球去年起制裁呼聲高漲，美國國務院三月也已首度正式公開表示，考慮以美國懲罰侵犯人權者的「全球馬格尼茨基人權問責法」對付中國，但遲無下文。香港《南華早報》廿一日獨家報導指出，美國各部會其實早已「準備就緒」，惟礙於財政部長努勤去年底著眼於搶攻中美貿易談判進程，只得「延遲制裁」。

此一人權問責法相關的制裁行動，涉及美國國務院、財政部、商務部、國防部協調；除了這些部會彼此間須有共識，內閣層級的官員也須正式同意，制裁方能上路。

「世界維吾爾代表大會」執行委員會主席卡納特（Omer Kanat）指出，根據國務院官員本月初在會議上所說，「制裁將臨」，「許多政府單位皆涉入其中」，「它們對制裁意見一致」；但他不知官方時間表，而國務院等部會告訴他，「問題出在財政部」。面對南早提問，商務部、財政部與國防部則皆未回應。

但中美領袖月底將假「廿國集團」大阪峰會進行「川習會」，正在重新啟動的貿易談判若有初步結果，早已有譜的美方制裁將可望上路。報導稱財政部名單早在三月完備，一旦政府做出「政治決定」，即可正式發動制裁。

去年十月曾就新疆問題大力譴責中國的美國副總統彭斯，二十四日預計在智庫「伍德羅．威爾遜國際學者中心」再次就此發表演說，也令外界揣測是否就要宣告制裁。國務院前官員休厄爾（Sarah Sewall）指出，此法制裁對象為個人而非政府，在峰會前善用，可適度表達「不同意」但非「決裂」的態度，既不至於讓會議失焦，又可清楚傳達訴求。

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