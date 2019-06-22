無人機遭擊落 美伊差一步開戰

2019-06-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕伊朗「革命衛隊」廿日在荷姆茲海峽上空以飛彈擊落美軍一架「全球之鷹」無人偵察機，急劇升高美伊緊張情勢。紐約時報報導，川普一度下令發動報復攻擊，卻在最後一刻喊停。川普廿一日透過推特表示，他是在攻擊前十分鐘下令停止，理由是不符報復比例原則。路透廿一日報導，伊朗官員證實，川普透過阿曼傳來警告，稱美國攻擊箭在弦上，但他反對開戰，希望能夠就各種議題談判，要求伊朗在很短時間內回應。

紐時報導，為報復伊朗，美軍機、艦已就位，攻擊目標很少，例如伊朗的雷達及飛彈陣地，把對伊軍和伊朗民眾的傷害降到最低，最後卻接到解除警戒狀態的命令，沒發射任何武器。

不過，川普廿一日以連串推文回應紐時報導。他先批評這是「假新聞」，接著宣稱一名美軍將領向他報告，報復攻擊鎖定三個目標，將造成一五○人死亡，由於「不成比例」，他才在攻擊發起前十分鐘喊卡。川普說，「我不急…，美軍蓄勢待發」。

川普曾在無人機被擊落當下，痛斥「伊朗犯了大錯」，之後又指稱「不會忍受此事」。有鑑於事件升高戰爭的可能性，油價亦應聲上漲，川普隨即改口舒緩緊張情勢，指「很難相信此事是故意的…，我想這是一個抗命又愚蠢的軍頭或某人（所為）」。還說，該無人機「顯然是在國際水域上空」，若有人駕駛，「將大大不同」（指美國必定報復）。

伊朗則反控美軍無人機入侵伊朗領空。革命衛隊准將哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）說，在攻擊前，伊軍兩度警告，但無人機操作方皆無回應。哈吉薩達更聲稱，當時美方一架載有卅五人的P-8反潛機正伴飛該無人機，但伊朗決定不攻擊P-8。美國中央司令部則反駁，無人機遭擊毀時正在高空飛行，距離最近的伊朗領海與領空還有卅四公里。

針對川普透過阿曼傳話，伊朗也立即表明，將由最高領袖哈米尼定奪，雖然哈米尼反對與美國進行任何會談，但德黑蘭仍會把川普的訊息帶給哈米尼。惟德黑蘭也警告，攻擊伊朗將帶來區域和國際的後果。

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）廿日緊急通令，禁止美國航空公司的飛機在伊朗控制的荷姆茲海峽和阿曼灣空域飛行，新加坡航空等十家（共十國）亦表示將跟進。

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