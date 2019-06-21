習近平訪北韓 準備川習會籌碼

2019-06-21

傳打「北韓牌」以便與美貿易談判

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家主席習近平廿日抵達北韓平壤，展開兩天國是訪問。他首日即與北韓領導人金正恩舉行會談，表達期盼美國和北韓繼續針對朝鮮半島無核化進行談判，也強調中朝友誼不受國際情勢變化所影響。一般認為，習近平此行是打「北韓牌」，企圖在下週「廿國集團」（Ｇ２０）大阪峰會與美國總統川普會晤時，取得貿易談判的籌碼。

習近平是近十四年來首位訪問平壤的中國元首，北韓動員萬人在機場迎接。新華網報導，除金正恩和夫人李雪主親自歡迎習近平夫婦外，其他要員還包括負責對美談判的金英哲，以及金正恩胞妹金與正。在驅車前往錦繡山迎賓館的路上，數十萬群眾揮舞兩國國旗夾道歡迎。

在「習金會」上，金正恩表示，北韓過去一年採取「許多積極措施」，卻始終未得到「有關方面的積極回應」，意指美國對去年「川金會」協議執行不力亦責無旁貸。習近平則說，中國願對朝鮮半島無核化及確保區域和平穩定，扮演北韓與相關國家間「加強協調」的「建設性角色」。

習金至今已五度會面

習金兩人去年三月至今已五度會面。北韓勞動黨機關報《勞動新聞》聲稱，習近平乃應金正恩之邀來訪。習在啟程前夕還特別在《勞動新聞》具名撰文「傳承中朝友誼，續寫時代新篇章」。

多名朝鮮半島專家指出，中國過去始終在國際上擔任北韓代言者，川普與金正恩透過南韓總統文在寅牽線直接接觸後，習一直在觀望機會，終於等到二月「川金二會」破局、川金關係回到原點才出手；此行不僅旨在展現中國對朝鮮半島的影響力，更提醒北韓：中國才是最親密的盟友。

一六年「脫北」的北韓駐英國大使館前公使太勇浩認為，金正恩或將提出放棄部分核設施的妥協方案，透過習傳話給川普，爭取「川金三會」。由於川普正爭取明年大選連任，極可能接受新提案，預料川金三會有望於今年底或明年初登場。

不過，新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授柳永玉直指，習若企圖藉此提高在美中貿易談判中「討價還價」的籌碼，恐將犯下「嚴重錯誤」，因為美國向來將安全與經濟問題分立；但若習向北韓施壓，向川普提供一些「胡蘿蔔」，川普或許會做出讓步，雙方達成貿易協議。

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