菲河域發現新蛀船蟲 不吃木頭吃石頭

2019-06-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《皇家學會學報：生物學》十九日刊登的最新研究，首次揭開新品種蛀船蟲「Lithoredo abatanica」的神秘面紗；這種半透明的白色軟體動物「吃」石頭，排泄物則是「沙」，消化過程迄今仍是謎。這種蛀船蟲二○○六年首次在菲律賓保和島（Bohol Island）阿巴坦（Abatan）河域的石灰岩河岸被人類找到，但科學家直到一八年才完成系統化的研究。

此一椰果質感、外型像蛆的軟體動物，藏身在拇指大小的石洞內，會利用位於身體前後兩端的退化硬殼「吃」石頭，最大可以長到超過一公尺長。牠們不同於此前被稱為「蛀船蟲」的其他軟體動物，「Lithoredo abatanica」不吃木材，生活在河域而非海域，硬殼上僅有毫米大小的數十粒牙齒，而非佈滿厚度更薄、數量更多（可達數百粒）的牙齒。

此前的海洋軟體動物「蛀船蟲」體內有特殊的消化囊，囊中有許多共生細菌可以幫助消化木材；牠們還會啃食船底、木柵欄的堤防，造成人類的威脅。科學家目前仍不清楚新品種蛀船蟲「Lithoredo abatanica」消化石頭的機制，牠們似乎沒有特殊消化囊和共生細菌，也不依賴從石頭獲取的養分；研究人員推測牠們「吃」石頭的行為可能類似於鳥類，主要是為了幫助消化、把真正的食物磨碎。

新品種的淡水軟體生物「Lithoredo abatanica」在河域（包括河岸和河底）隨便亂啃石頭的行為，雖然能為螃蟹、蝸牛、魚類等提供良好的棲息環境，但也可能導致溪流的方向改變，造成無法預知的洪水氾濫。

恐致溪流改向釀洪災

學者研究蛀船蟲，是希望從牠們的共生細菌中，找到新的抗生素。該研究由美國東北大學、菲律賓大學迪里曼分校的海洋與環境科學學者共同完成。

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