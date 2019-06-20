涉家暴 美代理國防部長換人

2019-06-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國與伊朗關係陷入緊張之際，美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）的真除案因陳年家暴案曝光而告吹，美國總統川普隨即宣布，改為指派現任陸軍部長艾斯培（Mark Esper）出任代理部長，人事案廿四日生效。

艾斯培：中國是美國更大挑戰

一般認為，艾斯培將延續夏納翰大力推進軍事現代化，以應對中國威脅的努力。他今年四月曾在眾議院一場聽證會上指出，長遠來看，中國是美國更大的挑戰；陸軍將取消、延後或縮減約兩百個武器添購項目，騰出更多資源研發可以更有效應對中國與俄羅斯軍事威脅的先進武器裝備。

夏納翰在聲明中表示，求去是為了避免三名子女重溫家庭生活的創傷篇章，以及重新揭開耗費數年癒合的傷口，畢竟他最重視的莫過於子女的福祉。夏納翰雖未詳述放棄升官的原因，但法庭紀錄顯示，夏納翰在二○一一年與結縭廿五年的妻子金柏莉離婚時，家中曾經歷一番波折，像是金柏莉曾在二○一○年八月時犯下家暴輕罪，因毆打夏納翰，導致夏納翰鼻子流血與眼窩瘀青，以及隔年十一月兩人的十七歲兒子在家中以球棒攻擊金柏莉。

這段陳年家暴史是在夏納翰即將前往參議院出席任命聽證、聯邦調查局（ＦＢＩ）針對夏納翰進行背景查核時，被揭露出來。

這是美國國防部在不到半年內，連續有兩名領導高層請辭。五十六歲的夏納翰是波音公司前主管，他在前國防部長馬提斯於去年底提出辭呈後、今年一月一日出任代理部長。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法