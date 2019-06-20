港府迴避四訴求 不合作運動明升級

2019-06-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕原定十二日恢復「逃犯條例」二讀的香港立法會，因「送中」疑慮引發香港百萬人九日大規模抗議至今，十九日終於召開大會，面對民主派議員連番質詢，提案修法的保安局局長李家超對於是否道歉、引咎辭職都沒有正面回應，僅改口願以私人草案形式處理港男陳同佳在台灣殺人案，更撇清與十二日流血清場行動的關聯。

香港六所大專學生會與香港學生組織「香港專上學生聯會」（簡稱「學聯」）同日揚言發動升級抗爭，要求港府在廿日下午五時前回應徹底撤回修法等四大訴求。四大訴求包括：撤回「逃犯條例」修訂、收回對十二日抗議活動的「暴動」認定、撤銷相關所有控罪、追究警隊濫權。若港府持續無視，他們將號召市民廿一日齊聚港府總部外圍，以及響應阻塞地鐵等民間不合作運動。

針對香港警方十二日出動俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊暴力清場，而隊員制服皆不見員警編號一事，李家超在立法會聲稱，「速龍小隊」工作服的設計「沒有位置展示警員的編號」。立場新聞馬上打臉，「有位置顯示速龍圖案、官階，無位置顯示警員編號？」

至於十二日「行動細節」，李家超也稱由警務處全權處理、警務處處長盧偉聰為最高負責人；警方當天是否過分使用武力，則是「警察投訴課會處理」。

中國外交部長王毅十九日宣稱，部分勢力正藉由抗爭反對修法，試圖破壞香港穩定；但「逃犯條例」雖有待進一步討論，立法卻完全符合港人利益。美國總統川普十八日接受美國《時代》雜誌訪問時，則稱香港這回以街頭抗爭與中國交涉「非常有效」，且「正產生重大影響」，但他拒絕呼應港人訴求。

76％港人反林鄭續任

首位官派特首董建華的智庫「團結香港基金」旗下評論網站「思考香港」，十八日也在臉書舉辦網路投票，詢問網友是否支持行政長官林鄭月娥未來三年繼續施政，投票至十九日下午五時結束，結果有十六．六萬人投票，當中七十六％、逾十萬人表態反對她繼續執政。

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