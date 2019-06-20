反送中激化台灣反中 牽動美對台政策

2019-06-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港政府近日強推可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」，激起民間大規模示威浪潮，凸顯香港在「一國兩制」方針下，接受中國保障的「高度」自治權已逐漸受限。金融時報（FT）分析，香港「反送中」示威激起了台灣民眾捍衛民主與獨立的意志，甚至影響到總統選舉情勢。

別讓台灣成為下一個香港

此外，美國國防部海軍部前副次長、哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）十八日投書華爾街日報，呼籲為了因應中國威脅，美國政府當前應儘快更新對台政策，不能讓台灣成為下一個香港。

克羅普希指出，台灣民眾正在密切關注香港的後續發展，因為那是中國「統一」台灣後可能發生的情況；美國的對台政策，在過去四十年間基本上沒有變動，但隨著美中關係發生巨變，近年中國國家主席習近平採行「武統台灣」說法，美國現在「是時候更新對台政策」。

克羅普希建議，美台高層官員應該更頻繁地互訪、舉行美台聯合軍演、擴大美台關係等，以遏止中國在該地區的擴張；北京害怕與厭惡台灣，係因台灣是美國的盟友，而這代表美國必須協防台灣；倘若華盛頓放棄台灣，台灣將成為下一個香港。克羅普希重申台灣的重要性，指出北京控制台灣就能切斷第一島鏈，有效威脅日本西南部的島嶼及美軍在沖繩的軍事基地，並能加強對南海主權聲索的力道。

克羅普希警告，我們當前正面臨中國霸權試圖掌控一切的新世界，美國政治制定者最好趕快調整，不妨問問在香港街頭的抗議者，就能得到答案。

一國兩制是死亡之吻

金融時報分析，香港警方鐵腕鎮壓「反送中」抗爭的做法，引發整個世代對北京中央政府的不滿，動搖商業界對香港法治的信任。與此同時，香港示威也激起台灣民眾捍衛民主與獨立的意志，台灣總統蔡英文可能已因此受益。

關注香港與台灣社會運動和國家認同的香港獨立研究人士王潔瑩向金融時報表示，在台灣傾向國民黨者，不見得認同那些非常年輕的人的反中情緒，但是他們也震驚於香港政府對待人民的方式。台灣政府支持的智庫台灣民主基金會副執行長陳婉宜也說，對台灣任何一位政治人物，提倡和中國簽訂和約以及一國兩制是死亡之吻。

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