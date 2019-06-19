埃及首位民選總統 出庭昏倒猝逝

2019-06-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕二○一三年七月在軍事政變中遭罷黜的埃及首位民選暨文人總統穆希（Mohammed Morsi），十七日在開羅法院出庭應訊時心臟病發猝死。其子阿邁德說，當局拒絕家屬將穆希葬於故鄉尼羅河三角洲沙齊雅省（Sharqiya）的家族墓園，他於十八日清晨長眠於開羅一處專門安葬著名伊斯蘭主義者的公墓。

六十七歲的穆希十七日因間諜案出庭，在庭審時他憤怒陳詞，直至法官命令他留在玻璃籠內，關閉他的發言播音。他的律師透露，他在籠內倒地前警告，他有「許多秘密」可以披露；他堅稱他是埃及合法總統，應由特別法庭審案。埃及司法部聲明，穆希昏倒後立即送醫，但他到院時已無心跳、脈搏。

安全人員十七日晚間在監禁穆希的托拉（Tora）監獄重裝戒備，內政部也宣布沙齊雅省進入警戒狀態。在穆希葬禮舉行時，當局禁止媒體採訪、拍照及前往他的故里。

穆希在阿拉伯之春後上台

埃及在一一年初爆發大規模民主示威風潮，這波遍及北非與中東的「阿拉伯之春」，致使掌政卅年的總統穆巴拉克垮台。翌年初，埃及最大伊斯蘭主義團體「穆斯林兄弟會」在國會選舉中贏得多數席次，該團體支持的穆希隨後當選總統，成為埃及首位民選總統。批評人士指控穆斯林兄弟會暴力報復反對者，試圖壟斷權力，將國家伊斯蘭化，大規模示威於焉再起。

一三年七月，穆希的國防部長塞西發動政變，罷黜總統並解散國會，最終宣布兄弟會為「恐怖組織」加以查禁。同年八月，軍隊鎮壓充斥穆希支持者的開羅拉比亞廣場，一天內逾八百人喪生。穆希垮台後即遭監禁，他患有糖尿病，時常單獨囚禁，禁止會客，其家人僅被允許探監三次，他上次見到家人已是去年九月；最後一次見到律師，則是一七年十一月。

秘密運作的兄弟會政治組織「自由與正義黨」指控當局「蓄意慢性謀殺」穆希，「單獨囚禁他，拒絕提供醫療，給他噁心食物，罔顧他最基本的人權」。

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