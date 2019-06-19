埃及首位民選總統 出庭昏倒猝逝
列印

2019-06-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕二○一三年七月在軍事政變中遭罷黜的埃及首位民選暨文人總統穆希（Mohammed Morsi），十七日在開羅法院出庭應訊時心臟病發猝死。其子阿邁德說，當局拒絕家屬將穆希葬於故鄉尼羅河三角洲沙齊雅省（Sharqiya）的家族墓園，他於十八日清晨長眠於開羅一處專門安葬著名伊斯蘭主義者的公墓。

六十七歲的穆希十七日因間諜案出庭，在庭審時他憤怒陳詞，直至法官命令他留在玻璃籠內，關閉他的發言播音。他的律師透露，他在籠內倒地前警告，他有「許多秘密」可以披露；他堅稱他是埃及合法總統，應由特別法庭審案。埃及司法部聲明，穆希昏倒後立即送醫，但他到院時已無心跳、脈搏。

安全人員十七日晚間在監禁穆希的托拉（Tora）監獄重裝戒備，內政部也宣布沙齊雅省進入警戒狀態。在穆希葬禮舉行時，當局禁止媒體採訪、拍照及前往他的故里。

穆希在阿拉伯之春後上台

埃及在一一年初爆發大規模民主示威風潮，這波遍及北非與中東的「阿拉伯之春」，致使掌政卅年的總統穆巴拉克垮台。翌年初，埃及最大伊斯蘭主義團體「穆斯林兄弟會」在國會選舉中贏得多數席次，該團體支持的穆希隨後當選總統，成為埃及首位民選總統。批評人士指控穆斯林兄弟會暴力報復反對者，試圖壟斷權力，將國家伊斯蘭化，大規模示威於焉再起。

一三年七月，穆希的國防部長塞西發動政變，罷黜總統並解散國會，最終宣布兄弟會為「恐怖組織」加以查禁。同年八月，軍隊鎮壓充斥穆希支持者的開羅拉比亞廣場，一天內逾八百人喪生。穆希垮台後即遭監禁，他患有糖尿病，時常單獨囚禁，禁止會客，其家人僅被允許探監三次，他上次見到家人已是去年九月；最後一次見到律師，則是一七年十一月。

秘密運作的兄弟會政治組織「自由與正義黨」指控當局「蓄意慢性謀殺」穆希，「單獨囚禁他，拒絕提供醫療，給他噁心食物，罔顧他最基本的人權」。

  • 穆希二○一四年五月出庭應訊。 （路透）

    穆希二○一四年五月出庭應訊。 （路透）

  • 土耳其伊斯坦堡法提赫清真寺十八日為前埃及總統穆希舉行象徵性的安葬祈禱會，一名男子高舉穆希遺像。 （路透）

    土耳其伊斯坦堡法提赫清真寺十八日為前埃及總統穆希舉行象徵性的安葬祈禱會，一名男子高舉穆希遺像。 （路透）

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