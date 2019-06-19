搶行動支付大餅 臉書明年推數位貨幣

2019-06-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在Google、蘋果（Apple）、三星（Samsung）相繼推出自有平台的行動支付技術後，社群媒體巨擘「臉書」（Facebook）十八日宣布投入「去中心化」金融市場，證實二○二○年將耗資十億美元（約三一七億台幣），推出穩定幣「Libra」。「穩定幣」指的是一種與法定通貨或財貨掛鉤的加密代幣。這項消息十八日令加密貨幣市場大為振奮，帶動比特幣（BTC）飆破九千美元。

臉書指出，全球約有十七億成年人口未持有銀行帳戶，他們大部分居住在開發中國家，並以女性為大宗；使用「Libra」只需要安裝電子錢包「Calibra」，上網即可安裝軟體。這套去中心化的金融系統可以「讓每個人把自己的錢安全地存在手機裡」，讓支付方式「像發簡訊一樣簡單」。

臉書證實，Libra不會由單一企業主導，將透過總部位於瑞士日內瓦的非營利組織「Libra聯盟」（Libra Association）運作，合作夥伴包括世界婦女銀行（Women’s World Banking）、優步（Uber）、VISA、萬事達卡（MasterCard）、線上支付平台PayPal等。

「新全球貨幣」可供數十億人使用

Libra將與政府債券等低波動性的「真實世界資產」掛鉤，以維持其價格穩定，成為可供全球數十億人口共同使用的「新全球貨幣」。分析指出，目前全球僅有約三千萬人使用加密貨幣，臉書挾帶每月廿四億活躍用戶投入這個新興金融生態圈，堪稱該圈最重大歷史事件之一。分析師指出，臉書創辦人札克柏格「想要打造美國版的微信」（WeChat）。

臉書強調，這項服務將接受金融監管，遵循各國防制洗錢與客戶風險屬性評估（KYC）相關規範。申請電子錢包Calibra須通過身分驗證，使用該金融服務的用戶個資不會與臉書帳號的個資共用。然而，臉書的演算法可透過使用者行為來量身推送貼文與廣告，臉書在保障用戶隱私問題，也令觀察家憂心，未來支付行為產生的個資是否會被用來牟利。

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