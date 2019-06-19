人權戰役挑動北京 今日香港明日台灣

2019-06-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港連續兩個週日都有逾百萬人上街，抗議被稱為「送中條例」的「逃犯及刑事事宜相互法律協助法例」修訂草案，龐大民意壓力迫使香港行政長官林鄭月娥道歉、暫緩修法。專家指出，「反送中」抗爭預示接下來數年、甚至數十年香港更廣泛人權戰役的開端，北京如何對待香港，也攸關台灣的未來。

證實一國兩制 死路一條

前華盛頓郵報北京分社社長潘文（John Pomfret）十七日在華郵撰文指出，反送中示威描繪出港人對於北京侵蝕「一國兩制」的恐懼，一國兩制保障的香港自由和自治已命在旦夕，以此作為北京統一台灣的解決方案，更已是死路一條。這場示威也明白提醒世人，對於中國這類專制國家來說，即使是像香港僅擁有部分自由的社會，也會是威脅。中國如何對待香港，攸關享有活躍民主、媒體和公民社會的台灣未來命運。

潘文指出，中國阻撓香港直接民選特首、派安全人員赴港綁架批評中國當局的商人，港府在中國監督下查禁政黨、拘押政治運動人士，這些明顯違反中國按照「一國兩制」對香港承諾的種種作為，在台灣引起廣泛批評，也似乎強化力抗中國的台灣總統蔡英文政治利基；向來親中的國民黨若推出被視為與中國走得太近的總統候選人，勢將遭到選民反彈；若國民黨輸掉明年總統選舉，將會是北京的另一重大挫敗。

國民黨若敗選 北京另一挫敗

香港過去一週的大規模示威，點亮了北京與香港之間步步為營的攻防戰。牛津大學中國專家藍夢琳（Patricia M. Thornton）說，「對抗在所難免」，「我們目睹了香港展現令人驚嘆的人民力量，這是接下來可能情況的預兆」。

短期而言，反送中抗爭顯然是中國國家主席習近平的一大挫敗。前英國駐港領事、智庫「皇家國際事務研究所」 高級顧問夏添恩（Tim Summers）認為，儘管沒有證據顯示習近平在背後推動，但港府修法獲得若干中共中央政治局委員支持，而且北京肯定會批准；如今港府因手法拙劣而搞砸修法，日後將更難推動類似具政治敏感性的立法行動。

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