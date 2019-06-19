林鄭二度道歉 反送中不領情下通牒

2019-06-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政府執意推動可將犯罪嫌疑人送至中國受審的「逃犯條例」修訂草案，遭到民意強烈反對，引發現任特首林鄭月娥上任以來最大治理危機。林鄭月娥十八日下午出面公開道歉，但未正面回應是否撤案，且暗示不會下台，更否認港府說過示威民眾是「暴徒」。發動抗爭的「民間人權陣線」和民主派議員拒絕接受林鄭道歉，批評她拒不回應五項訴求，只是在「博同情」。

林鄭先在十五日透過發言人對此事致歉，但不僅未能平息民怨，反而激發兩百萬人十六日再度走上街頭，十八日終於親自出面召開記者會。她說，兩次大規模遊行以和平方式表達對政府和對她的不滿，她都聽到了，並且認真反省，自己要為這次風波承擔很大責任，「我在此向每一位香港市民真誠道歉」。

林鄭在這場記者會的談話明顯放軟，但被一再追問為何不直接撤回草案、是否礙於面子不使用「撤回」字眼，以及收回將示威定調為「暴動」、下台等問題，林鄭均未正面回應。香港媒體「香港○一」指她姿態雖放低，但立場依舊強硬。

講台下放面紙 承認情緒波動

記者會開始前，講台下事先放了面紙盒，引起媒體注意。有記者問林鄭是否為這次爭議哭過，她承認「有情緒波動」，但「經過這次，未來三年的工作會非常困難…我們會加倍努力」，暗示不會辭職。

林鄭表示，港府已停止逃犯條例修訂立法工作，也未設定時間表，在處理好社會矛盾之前，「絕不會貿然重啟修例程序」；若到明年七月本屆立法會會期結束前未獲通過，該案即告失效，「政府接受這個事實」，但她仍避談是否爭取在本會期內恢復該案二讀。

至於將抗爭定調為「暴動」，林鄭表示，先前形容十二日衝突為「暴動」，是根據警務處提供的資料，「我們從來都沒有認為、也沒有說過」抗爭群眾、尤其是學生是暴徒；是否為警方濫用武力道歉，她僅重申有既定機制處理相關投訴。

民陣召集人岑子杰批評，林鄭仍未回應他們提出的五大訴求，是「五無特首」，十八日記者會「只是表現得委屈一點」、「博可憐、博同情」。本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒也批評林鄭的道歉「相當虛偽」，「只會令北京政府面對更大的國際輿論譴責」。

在通訊軟體Telegram上，「612 reminder」、「青年新政」等多個「反送中」群組發表聯合聲明，訂出廿日下午五時為「最後期限」，若屆時港府仍未回應五大訴求，將於次日升高抗爭。

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