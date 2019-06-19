林鄭二度道歉 反送中不領情下通牒
列印

2019-06-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政府執意推動可將犯罪嫌疑人送至中國受審的「逃犯條例」修訂草案，遭到民意強烈反對，引發現任特首林鄭月娥上任以來最大治理危機。林鄭月娥十八日下午出面公開道歉，但未正面回應是否撤案，且暗示不會下台，更否認港府說過示威民眾是「暴徒」。發動抗爭的「民間人權陣線」和民主派議員拒絕接受林鄭道歉，批評她拒不回應五項訴求，只是在「博同情」。

林鄭先在十五日透過發言人對此事致歉，但不僅未能平息民怨，反而激發兩百萬人十六日再度走上街頭，十八日終於親自出面召開記者會。她說，兩次大規模遊行以和平方式表達對政府和對她的不滿，她都聽到了，並且認真反省，自己要為這次風波承擔很大責任，「我在此向每一位香港市民真誠道歉」。

林鄭在這場記者會的談話明顯放軟，但被一再追問為何不直接撤回草案、是否礙於面子不使用「撤回」字眼，以及收回將示威定調為「暴動」、下台等問題，林鄭均未正面回應。香港媒體「香港○一」指她姿態雖放低，但立場依舊強硬。

講台下放面紙 承認情緒波動

記者會開始前，講台下事先放了面紙盒，引起媒體注意。有記者問林鄭是否為這次爭議哭過，她承認「有情緒波動」，但「經過這次，未來三年的工作會非常困難…我們會加倍努力」，暗示不會辭職。

林鄭表示，港府已停止逃犯條例修訂立法工作，也未設定時間表，在處理好社會矛盾之前，「絕不會貿然重啟修例程序」；若到明年七月本屆立法會會期結束前未獲通過，該案即告失效，「政府接受這個事實」，但她仍避談是否爭取在本會期內恢復該案二讀。

至於將抗爭定調為「暴動」，林鄭表示，先前形容十二日衝突為「暴動」，是根據警務處提供的資料，「我們從來都沒有認為、也沒有說過」抗爭群眾、尤其是學生是暴徒；是否為警方濫用武力道歉，她僅重申有既定機制處理相關投訴。

民陣召集人岑子杰批評，林鄭仍未回應他們提出的五大訴求，是「五無特首」，十八日記者會「只是表現得委屈一點」、「博可憐、博同情」。本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒也批評林鄭的道歉「相當虛偽」，「只會令北京政府面對更大的國際輿論譴責」。

在通訊軟體Telegram上，「612 reminder」、「青年新政」等多個「反送中」群組發表聯合聲明，訂出廿日下午五時為「最後期限」，若屆時港府仍未回應五大訴求，將於次日升高抗爭。

  • 香港政府總部外的牆面被抗議民眾貼上有林鄭月娥肖像的反送中條例海報。（彭博）

    香港政府總部外的牆面被抗議民眾貼上有林鄭月娥肖像的反送中條例海報。（彭博）

  • 香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰（左）、秘書長黃之鋒（右），十八日指特首林鄭月娥的道歉「相當虛偽」。（歐新社）

    香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰（左）、秘書長黃之鋒（右），十八日指特首林鄭月娥的道歉「相當虛偽」。（歐新社）

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