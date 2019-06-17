彭博︰港人示威 有助美貿易談判

2019-06-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕彭博十五日報導，香港爆發大規模「反送中」示威，直接危及林鄭月娥的行政長官（特首）地位，但中國政府才是其中的最大輸家—抗議修訂《逃犯條例》反映出香港民眾極不信任中國司法體系，在美中貿易戰已逐漸演變成意識形態之爭的背景下，港人「無法信任北京政府」的擔憂與美國對中國的批評不謀而合，將有助於美國提升對中國的談判地位。

凸顯香港不信任中國

報導指出，美中貿易戰的爭論涵蓋「中國政府是否值得信任」。此前，川普政府呼籲國際社會抵制中國電信巨擘「華為」的理由之一，就是無法信任中國能維持法治。美中貿易戰當前已逐漸演變為民主或極權政治、市場主導或國家經濟管理、言論自由或「再教育營」的意識形態之爭，而「反送中」示威凸顯港人對中國司法和習近平政權的不信任。

前美國國家安全會議亞洲事務資深主任韋爾德（Dennis Wilder）指出，「這是對習近平的打擊」，北京會試圖推卸責任，怪罪香港政府的糟糕決策或外國勢力煽動。

韋爾德認為，香港示威有助於美國在貿易談判中提升地位，「情勢會導向習政權更需要與華盛頓達成貿易協議，北京政府需要恢復外界對中國的信心，而其中最有效的方法是降低與美國的貿易緊張。」儘管美中兩國因香港問題在言詞上激烈交鋒，但由於香港問題脈絡複雜，極為敏感，雙方都不願意原已緊繃的關係因此進一步惡化，因此採取實際行動的可能性並不高。

香港網路媒體「香港01」也發表評論指出，二○一四年「佔領中環」運動以來，尤其是近年來，為促進香港和中國的融合，北京提出包括「粵港澳大灣區」戰略等諸多政策，但從這次大規模「反送中」行動看來，港人對中國司法體制，乃至整個治理體系的不信任情緒依舊存在。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法